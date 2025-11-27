Inmigrante con vínculos familiares con la secretaria de prensa de la Casa Blanca, Karoline Leavitt, es detenido por ICE

Una mujer de Massachusetts que estuvo comprometida con el hermano de la secretaria de prensa de la Casa Blanca, Karoline Leavitt, permanece bajo custodia de ICE dos semanas después de ser arrestada cuando se dirigía a recoger al hijo que comparte con su ex prometido.

Bruna Ferreira, de 33 años, se dirigía a la escuela de su hijo en New Hampshire el 12 de noviembre cuando fue detenida en Revere, Massachusetts, dijo el miércoles su abogado, Todd Pomerleau.

«No le dijeron por qué la detuvieron», dijo. «La trasladaron de Massachusetts a Nuevo Hampshire, a Vermont y a Luisiana en este carrusel inconstitucional».

Pomerleau afirmó que el hijo de 11 años de Ferreira vive con su exprometido, Michael Leavitt, en New Hampshire, pero que han compartido la custodia y han mantenido una relación de crianza compartida durante muchos años desde que se rompió su compromiso. Añadió que el niño vivió con ambos padres en un momento dado y que posteriormente dividió su tiempo entre ellos, pasando numerosas noches y fines de semana con su madre.

“La detuvieron sin motivo alguno. No es peligrosa. No hay riesgo de fuga. No es una inmigrante ilegal delincuente”, dijo. “Es dueña de un negocio, paga impuestos y tiene un hijo que se preguntaba dónde estaba su mamá después de la escuela hace dos semanas”.

Michael Leavitt no respondió a un mensaje enviado a su lugar de trabajo. El secretario de prensa de la Casa Blanca declinó hacer comentarios. Karoline Leavitt creció en New Hampshire y se postuló sin éxito al Congreso por ese estado en 2022, antes de convertirse en portavoz de Trump para su campaña de 2024 y posteriormente unirse a él en la Casa Blanca.

Pomerleau dijo que su clienta tenía 2 o 3 años cuando ella y su familia llegaron a Estados Unidos desde Brasil, y que más tarde se inscribió en el programa de Acción Diferida para los Llegados en la Infancia (DACA), la política de la era Obama que protege a los inmigrantes que fueron traídos a Estados Unidos cuando eran niños. Dijo que estaba en proceso de solicitar una tarjeta de residencia permanente

El Departamento de Seguridad Nacional dijo que Ferreira ingresó a Estados Unidos con una visa de turista que le exigía salir en 1999. Un portavoz del departamento dijo que Ferreira había sido arrestado previamente por agresión, una acusación que su abogado negó.

Una búsqueda en línea de casos judiciales en varios lugares de Massachusetts donde ha vivido no encontró registro de tal cargo. En New Hampshire, según los registros judiciales, tuvo dos infracciones de tránsito en 2020: exceso de velocidad y conducir un vehículo sin matricular. Los cargos se archivaron sin fallo, con la condición de que se inscribiera en un curso de conducción segura y mantuviera buena conducta durante un año.

“Afirman que tiene antecedentes penales que no hemos visto en ninguna parte. Muéstrennos las pruebas”, dijo Pomerleau. “La habrían deportado hace años si eso fuera cierto. Y, sin embargo, aquí está, en medio de este embrollo migratorio”.

Un portavoz del DHS confirmó que Ferreira está detenido en Luisiana.

Los esfuerzos del presidente Donald Trump por reformular ampliamente la política migratoria han incluido cambios en el enfoque hacia los beneficiarios de DACA . La subsecretaria de Seguridad Nacional, Tricia McLaughlin, emitió recientemente un comunicado en el que afirma que quienes afirman ser beneficiarios de la Acción Diferida para los Llegados en la Infancia (DACA) no están automáticamente protegidos contra las deportaciones. DACA no otorga ningún tipo de estatus legal en este país.