Kevin Harris ocupa el escaño vacante del Senado del Distrito 27 en Maryland

El Comité Central Demócrata del Condado de Prince George eligió el martes por la noche al Del. Kevin Harris (D-Charles y Prince George’s) para ocupar el escaño del Senado del Distrito 27 que dejó vacante este mes Michael Jackson, quien ahora es el superintendente de la Policía Estatal.

El Comité Central Demócrata del vecino condado de Charles también seleccionó a Harris el sábado pasado. El Comité Central Demócrata del condado de Calvert aún tiene previsto reunirse el sábado para decidir el escaño, que incluye partes de los tres condados, pero con dos condados ya en la banca de Harris, Calvert no puede cambiar el resultado.

Una vez que la mayoría de los comités centrales del condado han decidido sobre un candidato, ese nombre debe enviarse a la oficina del gobernador, según una carta del 21 de octubre de la oficina del Fiscal General que resume el proceso.

De los 26 miembros del comité de Prince George, 16 eligieron a Harris y los 10 restantes nominaron al delegado Jeffrie Long Jr. (demócrata por Calvert y Prince George). El abogado Jason Fowler, del condado de Calvert, no recibió votos el martes.

“Tenemos tres excelentes candidatos. Agradecemos enormemente a todas las personas que salieron bajo la lluvia”, dijo Harris después de la votación. “Recuerden siempre que seguimos siendo una sola comunidad… [y] seguiremos trabajando juntos como un solo equipo, pase lo que pase”.

Harris tuvo dos partidarios importantes que hablaron en su nombre: Jackson, el ex senador, y la ejecutiva del condado de Prince George, Aisha Braveboy (D).

“Sé que necesitamos un líder eficaz en Annapolis, y sé que Del. Harris es ese líder”, dijo Braveboy. “Es una buena persona. Es un gran líder y sabe cómo unir a la gente”.

La audiencia pública de más de una hora del martes en Prince George’s incluyó un receso mientras el comité verificaba si la documentación de Fowler se había recibido a tiempo. Así fue y pudo participar.

Los tres candidatos respondieron ocho preguntas que incluían opiniones sobre centros de datos, estrategias para ayudar a los residentes de Maryland que perdieron sus empleos y prestaciones debido a las políticas de la administración Trump y cómo equilibrarían las necesidades de un distrito con tres condados que gobiernan de forma diferente. Los candidatos fueron entrevistados uno a uno mientras los otros dos estaban fuera de la sala, por lo que no pudieron escuchar las respuestas de los demás.

Los tres dijeron que apoyarían la financiación continuada del plan de reforma educativa Blueprint for Maryland’s Future.

En términos de prioridades inmediatas, cada candidato ofreció una respuesta diferente.

Fowler, quien tiene experiencia en derecho tributario, dijo que encontraría la manera de disminuir el déficit de casi 1.500 millones de dólares que se espera que enfrenten los legisladores estatales en el presupuesto del próximo año.

«¿Cómo obtenemos ingresos fiscales y cómo lo hacemos de la manera más eficiente?», preguntó. «Esa es una experiencia que puedo aportar, y creo que es justo lo que necesitamos».

Harris afirmó que seguiría enfocándose en la educación y el desarrollo económico. Destacó su labor en la Beca Promesa estatal, dirigida a graduados de preparatoria o con un GED que cumplan los requisitos para asistir a un colegio comunitario.

“Creo que cuando las personas obtienen certificaciones, pueden incorporarse al mercado laboral desde el primer día”, dijo. “Aún así, pueden regresar y terminar sus estudios, o al menos, en algunos casos, tener un trabajo de tiempo completo y poder mantener a su familia y seguir estudiando”.

Long afirmó que trabajaría para unir a todo el distrito legislativo y asegurar la inversión en transporte público rápido para el sur de Maryland. También afirmó que trabajaría para diversificar nuestra base imponible para garantizar que podamos brindarles a nuestros adultos mayores el descanso que tanto merecen.

Una vez que el gobernador Wes Moore (D) recibe el nombre de un candidato, tiene hasta 15 días para designarlo oficialmente para representar al Distrito 27 en el Senado estatal.

Dado que Harris parece obtener la nominación, su escaño en la Cámara de Representantes por el Distrito 27A, que representa partes de los condados de Prince George y Charles, quedaría vacante. Esto significa que los Comités Centrales Demócratas de esos condados deberán reunirse pronto para nominar a alguien para ocupar el escaño de Harris en el Distrito 27A.

La Asamblea General se reunirá para la sesión de 90 días del próximo año el 14 de enero.