Dos aviones estadounidenses fueron derribados mientras la guerra en Irán se intensifica

Irán derribó dos aviones militares estadounidenses en ataques separados el viernes; un militar fue rescatado y al menos otro está desaparecido, en una dramática escalada desde que comenzó la guerra hace casi cinco semanas.

Fue la primera vez que un avión estadounidense fue derribado en el conflicto, y ocurrió apenas dos días después de que el presidente Donald Trump dijera en un discurso a la nación que Estados Unidos había «derrotado y diezmado por completo a Irán» y que «íbamos a terminar el trabajo, y lo vamos a terminar muy rápido».

Según informaron las autoridades, un avión de combate fue derribado en Irán. Un miembro de la tripulación estadounidense fue rescatado, pero un segundo tripulante se encuentra desaparecido, y se ha puesto en marcha una operación militar de búsqueda y rescate por parte de Estados Unidos.

Ni la Casa Blanca ni el Pentágono hicieron pública información sobre los aviones derribados. En una breve entrevista telefónica con NBC News, Trump se negó a hablar sobre las labores de búsqueda y rescate, pero afirmó que lo sucedido no afectaría las negociaciones con Irán.

“No, en absoluto. No, es la guerra”, dijo.

Por otra parte, los medios estatales iraníes informaron que un avión de ataque estadounidense A-10 se estrelló en el Golfo Pérsico tras ser alcanzado por las fuerzas de defensa iraníes.

Un funcionario estadounidense, que habló bajo condición de anonimato para tratar una delicada situación militar, declaró anteriormente que no estaba claro si el avión se estrelló o fue derribado, ni si Irán estuvo involucrado. Se desconocía de inmediato el estado de la tripulación y el lugar exacto del accidente.

Estos incidentes se produjeron mientras Irán atacaba objetivos en todo Oriente Medio el viernes, manteniendo la presión sobre Israel y sus vecinos árabes del Golfo a pesar de la insistencia de Estados Unidos e Israel en que las capacidades militares de Irán han sido prácticamente destruidas.

Se desconoce el estado del segundo miembro del servicio.

Ni la Casa Blanca ni el Pentágono hicieron pública información sobre los aviones derribados. Sin embargo, el Pentágono notificó al Comité de Servicios Armados de la Cámara de Representantes que se desconocía el paradero de un segundo militar a bordo del avión de combate.

En un correo electrónico del Pentágono, obtenido por Associated Press, los militares indicaron que habían recibido notificación del derribo de un avión en Oriente Medio, sin proporcionar más detalles.

Los ataques de Irán contra la infraestructura energética del Golfo y su férreo control del estrecho de Ormuz , por donde transita una quinta parte del petróleo y el gas natural del mundo en tiempos de paz, han sacudido los mercados bursátiles, disparado los precios del petróleo y amenazado con aumentar el coste de muchos productos básicos, incluidos los alimentos.

El derribo del avión podría marcar un nuevo nivel de presión sobre Estados Unidos.

Antes de que se supiera del rescate, las imágenes difundidas en las redes sociales mostraban drones, aviones y helicópteros estadounidenses sobrevolando la región montañosa donde un canal de televisión afiliado a la televisión estatal iraní había dicho anteriormente que al menos un piloto se había lanzado en paracaídas del avión de combate.

Un presentador instó a los residentes a entregar a la policía a cualquier «piloto enemigo» y prometió una recompensa.

Fue la primera vez que Estados Unidos perdió aviones en territorio iraní durante el conflicto, lo que podría suponer un nuevo nivel de presión sobre las fuerzas armadas estadounidenses.

A lo largo de la guerra, Irán ha afirmado en repetidas ocasiones haber derribado aviones enemigos tripulados, afirmaciones que resultaron ser falsas. El viernes fue la primera vez que Irán apareció en televisión instando al público a buscar a un piloto derribado.

Los medios estatales iraníes informaron en una publicación en la plataforma social X que el ejército estadounidense derribó un F-15E Strike Eagle. Esta aeronave es una variante del caza de la Fuerza Aérea que transporta a un piloto y un oficial de sistemas de armas.

Alan Diehl, antiguo investigador del Centro de Seguridad de la Fuerza Aérea, afirmó que el Strike Eagle dispone de una baliza localizadora de emergencia en un kit de supervivencia que puede configurarse para activarse de forma automática o manual.

Irán tiene en la mira una planta desalinizadora y una refinería.

La noticia del derribo de los aviones se conoció después de que Irán atacara la refinería de petróleo Mina al-Ahmadi en Kuwait. La empresa estatal Kuwait Petroleum Corp. informó que los bomberos estaban trabajando para controlar varios incendios.

Kuwait también afirmó que un ataque iraní causó “daños materiales” a una planta desalinizadora. Estas plantas son responsables de la mayor parte del agua potable de los estados del Golfo y se han convertido en un objetivo principal en la guerra.

Asimismo, sonaron las sirenas en Bahréin , Arabia Saudí anunció la destrucción de varios drones iraníes e Israel informó de la llegada de misiles.

Las autoridades de los Emiratos Árabes Unidos clausuraron un yacimiento de gas después de que, según los informes, la interceptación de un misil provocara una lluvia de escombros sobre él y un incendio.

Activistas informaron de huelgas en los alrededores de Teherán y en la ciudad central de Isfahán, pero no quedó claro de inmediato qué fue lo que se vio afectado.

En Líbano, donde Israel ha lanzado una invasión terrestre en su lucha contra el grupo militante proiraní Hezbolá, un ataque con drones israelíes contra fieles que salían de las oraciones del viernes cerca de Beirut dejó dos muertos, según la Agencia Nacional de Noticias estatal.

Más de 1900 personas han muerto en Irán desde que comenzó la guerra el 28 de febrero con ataques estadounidenses e israelíes. En un informe publicado el viernes, el grupo estadounidense Armed Conflict Location and Event Data afirmó haber constatado que las bajas civiles se concentraron en torno a los ataques contra objetivos de seguridad y vinculados al Estado, en lugar de bombardeos indiscriminados de zonas urbanas.

Más de dos docenas de personas han muerto en los estados del Golfo y en la Cisjordania ocupada, se han reportado 19 muertos en Israel y 13 militares estadounidenses han fallecido.

Más de 1.300 personas han muerto y más de un millón han sido desplazadas en el Líbano . Diez soldados israelíes también han fallecido allí.

Irán mantiene un férreo control sobre el estrecho de Ormuz.

Mientras tanto, los líderes mundiales han luchado por poner fin al control absoluto que Irán ejerce sobre la vía marítima , lo que ha tenido consecuencias de gran alcance para la economía mundial y ha demostrado ser su mayor ventaja estratégica en la guerra.

Se esperaba que el Consejo de Seguridad de la ONU abordara el asunto el sábado.

Trump ha mostrado indecisión sobre el papel de Estados Unidos en el estrecho, alternando entre amenazar a Irán si no lo abre y decirles a otras naciones que «busquen su propio petróleo». El viernes, publicó en redes sociales: «Con un poco más de tiempo, podemos abrir fácilmente el estrecho de Ormuz, extraer el petróleo y hacernos ricos».

Los precios al contado del crudo Brent , el estándar internacional, rondaban los 109 dólares, un aumento de más del 50% desde el comienzo de la guerra, cuando Irán empezó a restringir el tráfico a través del estrecho.