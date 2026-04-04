Un proyecto de ley cambiaría los requisitos para los vehículos históricos

Según la normativa vigente, un vehículo en el estado de Maryland debe haber sido fabricado en 1999 o antes para ser considerado «histórico» y obtener una matrícula histórica. El problema es que, con el paso del tiempo, el requisito de 1999 no cambia.

Este año, un coche tendría que tener 27 años para poder optar a la categoría; el año que viene, 28, y así sucesivamente.

La delegada de Maryland, April Fleming Miller, es copatrocinadora de un nuevo proyecto de ley destinado a solucionar ese problema.

“Lo que ocurrió el año pasado durante la sesión legislativa fue una modificación en la redacción que limitaba la elegibilidad para el registro de vehículos históricos a los modelos de 1999 o anteriores. Y lo que hizo ese cambio fue, sin querer, congelar la definición de lo que podía ser un vehículo histórico en el tiempo, de modo que, según la ley actual, independientemente de la antigüedad del vehículo, si fue fabricado después de 1999, nunca podría calificar como histórico”, declaró a WTOP.

El nuevo proyecto de ley que se encuentra en el despacho del gobernador Wes Moore modifica los requisitos para que un vehículo sea considerado histórico. Según esta legislación, un automóvil tendría que tener 25 años de antigüedad, independientemente del año de fabricación.

Una cosa es que un vehículo sea considerado histórico, pero otra muy distinta es que cumpla los requisitos para obtener placas de matrícula históricas. Para poder optar a dichas placas, explicó Miller, el coche «no puede ser su vehículo personal de uso diario. Está diseñado para un uso limitado».

Miller afirmó comprender la importancia de los vehículos históricos y el papel fundamental que desempeñan en la vida de quienes los conservan y los conducen.

“En mi familia tenemos dos vehículos que heredamos tanto del padre de mi esposo como de mi padre, y tienen un gran valor sentimental para nosotros”, dijo. “Pero los tenemos registrados como vehículos históricos porque no los usamos muy a menudo. Y estos vehículos históricos no son solo para transportarse. Son auténticas piezas de historia conservadas”.