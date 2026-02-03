Trump exige mil millones de dólares a Harvard

El presidente Donald Trump exige un pago de 1.000 millones de dólares a la Universidad de Harvard para poner fin a su prolongado enfrentamiento con el campus de la Ivy League, duplicando la cantidad que buscaba anteriormente mientras ambas partes parecen alejarse más de alcanzar un acuerdo.

El presidente subió la apuesta en redes sociales el lunes por la noche, afirmando que Harvard se ha estado «portando muy mal». Aseguró que la universidad debe pagar directamente al gobierno como parte de cualquier acuerdo —algo a lo que Harvard se ha opuesto— y que su administración no quiere «tener nada más que ver» con Harvard en el futuro.

Los comentarios de Trump en Truth Social se produjeron en respuesta a un informe del New York Times que afirmaba que el presidente había retirado su exigencia de un pago financiero, lo que rebajaba las condiciones para un acuerdo. Trump negó estar cediendo.

Los funcionarios de Harvard no hicieron comentarios de inmediato.

El arrebato de Trump parece dejar a ambas partes firmemente atrincheradas en un conflicto que Trump dijo previamente que estaba llegando a su fin.

En junio pasado, Trump afirmó que el acuerdo estaba a solo unos días de llegar y que Harvard había actuado de forma «extremadamente apropiada» durante las negociaciones. Posteriormente, declaró que se estaba ultimando un acuerdo que obligaría a Harvard a destinar 500 millones de dólares a la creación de una serie de escuelas de oficios, en lugar de un pago al gobierno.

Ese acuerdo parece haberse desmoronado por completo. En su publicación en redes sociales, Trump afirmó que la propuesta de la escuela de oficios había sido rechazada por ser «complicada» y «totalmente inadecuada».

Harvard ha sido durante mucho tiempo el principal objetivo de Trump en la campaña de su administración para someter a las universidades más prestigiosas del país. Sus funcionarios han recortado miles de millones de dólares en fondos federales de investigación de Harvard e intentaron impedir la matriculación de estudiantes extranjeros después de que el campus rechazara una serie de exigencias gubernamentales el pasado abril.

La Casa Blanca ha dicho que está castigando a Harvard por tolerar prejuicios antijudíos en el campus.

En un par de demandas, Harvard afirmó estar siendo penalizada injustamente por negarse a adoptar las opiniones de la administración. Un juez federal coincidió en diciembre, revirtiendo los recortes de financiación y calificando el argumento del antisemitismo de «cortina de humo».

La última escalada de Trump llega en un momento en que otras partes de su campaña por la educación superior se tambalean.

El otoño pasado, la Casa Blanca invitó a nueve universidades a unirse a un pacto que ofrecía prioridad de financiación a cambio de adoptar la agenda de Trump. Ninguna aceptó. En enero, la administración abandonó su defensa legal de un documento del Departamento de Educación que amenazaba con recortar la financiación de las escuelas debido a las políticas de diversidad, equidad e inclusión.

Al asumir su segundo mandato, Trump priorizó la persecución de las universidades de élite, que, según él, estaban invadidas por el pensamiento liberal y el sesgo antijudío. Sus funcionarios congelaron enormes sumas de fondos para investigación, de los que las universidades dependen para la investigación científica y médica.

Varias universidades han llegado a acuerdos con la Casa Blanca para restablecer la financiación. Algunos acuerdos han incluido pagos directos al gobierno, incluyendo 200 millones de dólares de la Universidad de Columbia. La Universidad de Brown acordó pagar 50 millones de dólares a grupos estatales de desarrollo laboral.