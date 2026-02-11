Demandan por redada migratoria agresiva en hipódromo

Tres familias de Idaho que son ciudadanos estadounidenses y residentes legales permanentes están demandando después de que ellos y cientos de otras personas fueron detenidos durante horas durante una agresiva redada de inmigración en una pista de carreras de caballos rural el año pasado.

Las familias dicen que las agencias policiales estatales y federales conspiraron para usar tácticas inconstitucionales e ilegales durante la redada, incluyendo detener a personas porque parecían ser latinas ; mantener a adultos y algunos niños con bridas durante horas sin acceso a alimentos, agua o baños; y registrar a individuos sin sospecha razonable de un delito.

Redadas migratorias similares , caracterizadas por un uso excesivo de la fuerza, han involucrado a ciudadanos estadounidenses y residentes legales en otros estados. Un trabajador de la construcción de Alabama, ciudadano estadounidense, que afirma haber sido detenido dos veces por agentes de inmigración, presentó una demanda federal en su estado el año pasado exigiendo el fin de las redadas laborales de la administración Trump dirigidas a industrias con una gran fuerza laboral inmigrante.

Las familias de Idaho se encontraban entre las aproximadamente 400 personas detenidas en el hipódromo privado conocido como La Catedral, ubicado a aproximadamente una hora en coche al oeste de Boise. La redada de octubre se produjo como parte de una investigación dirigida por el FBI sobre acusaciones de apuestas ilegales, pero solo cinco personas en el evento fueron arrestadas en relación con la investigación. Más de 100 personas más fueron arrestadas bajo sospecha de violaciones migratorias.

El FBI tenía una orden de allanamiento criminal para la investigación del juego, pero la operación fue esencialmente una “expedición de pesca de violaciones de inmigración”, escribieron los abogados de la ACLU de Idaho en la demanda.

Las carreras son un evento familiar popular para la comunidad latina local, con vendedores de comida en el lugar y juegos para niños junto con los eventos ecuestres, escribió la ACLU de Idaho en la demanda federal.

“Familias con niños pequeños y abuelos mayores disfrutan de una agradable actividad al aire libre, esperando con ansias los momentos entre carreras en los que los niños pueden correr por la pista”, escribió la ACLU. Pero el 19 de octubre, una multitud de 200 agentes del orden invadió la propiedad.

“Con equipo militar y mascarillas, apuntaron con armas y gritaron órdenes a familias asustadas. Rompieron las ventanas de los autos estacionados en la propiedad, arrojando vidrios sobre quienes estaban dentro, incluyendo niños que se habían refugiado en los autos debido a la lluvia”, escribió la ACLU. “Tiraron al suelo a quienes obedecían y dispararon balas de goma sobre las cabezas de los adolescentes”.

Agentes del orden de varias agencias participaron en la redada, incluyendo el Servicio de Inmigración y Control de Aduanas de Estados Unidos (ICE), el FBI, la Policía Estatal de Idaho, la policía local y los agentes del sheriff. Algunos agentes usaron insultos racistas contra los latinos y un hombre recibió un culatazo en la cabeza tras decirle a un agente que era ciudadano y no hablaba español, según la demanda. A otros los dejaron con bridas tan apretadas que les cortaron la piel o les entumecieron las manos.

Poco después de la redada, la portavoz del Departamento de Seguridad Nacional, Tricia McLaughlin, declaró que «ICE desmanteló una empresa ilegal de carreras de caballos, peleas de animales y juegos de azar». Sin embargo, los documentos judiciales no mencionan las peleas de animales y el hipódromo contaba con una licencia para realizar carreras de caballos. McLaughlin añadió posteriormente que ICE no retuvo ni arrestó a menores.

Cinco familias entrevistadas por The Associated Press tras la redada afirmaron que niños de tan solo 11 años fueron sujetados con bridas y que varios de ellos estuvieron separados de sus familiares durante horas. Juana Rodríguez, una de las principales demandantes, declaró a AP en octubre que tuvo las manos sujetas con bridas durante casi cuatro horas, lo que le impidió levantar y cuidar a su hijo de 3 años. Los agentes del orden se negaron a dejarle sacarle la merienda de su vehículo a pesar de que lloraba de hambre y sed, según la demanda.

A algunos detenidos se les negó el acceso al baño, lo que los obligó a orinar afuera a la vista de otros detenidos y de las fuerzas del orden, según la demanda.

A ninguna de las familias se les preguntó sobre juegos de azar, y todas fueron liberadas tras demostrar su ciudadanía o residencia permanente legal. Solicitan que un juez federal convierta la demanda en una acción colectiva en nombre de otros residentes legales que también fueron detenidos, y que declare que las fuerzas del orden violaron la ley federal y los derechos constitucionales de los detenidos. También exigen una indemnización por daños y perjuicios cuyo monto se comprobará en el juicio.