Tres escuelas primarias de Maine probarán un nuevo modelo de educación inclusiva

En la Escuela Downeast de Bangor, los profesores se preparan para el próximo curso. Cajas de crayones y placas con nombres sobre pequeños pupitres, letreros con las letras del abecedario. En un aula, una pancarta proclama «Todos son bienvenidos».

La directora Sarah Vickers afirmó que la escuela primaria lleva varios años trabajando para atender mejor e incluir a los estudiantes con discapacidades. Esto ha implicado impulsar una mayor colaboración entre departamentos, desarrollar respuestas más proactivas ante el comportamiento negativo en las aulas y planificar clases para atender diversas necesidades.

“Tenemos estudiantes que reciben servicios de educación especial durante la mayor parte del día, y con este tipo de apoyo y prácticas implementadas, hemos podido trasladarlos a un entorno menos restrictivo”, dijo Vickers.

“Poder pasar más tiempo o la mayor parte de su día en el entorno educativo regular sin apoyos adicionales, o con apoyos mucho menores a los que tenían antes, ha sido un gran éxito para nosotros”.

Aproximadamente un tercio de los niños de su escuela necesitan servicios de educación especial, según datos estatales .

Este año, la búsqueda de Downeast de una educación más inclusiva se está ampliando: es una de las tres escuelas primarias que están trabajando con el estado y la Universidad de Maine en Farmington como parte de un programa piloto de cinco años destinado a ayudar a los maestros a aprender cómo incorporar a estudiantes con diversas necesidades en sus aulas y alejarse de los silos que han separado durante mucho tiempo a los estudiantes con discapacidades.

Las otras dos escuelas son Turner y Leeds Central, ambas cerca de Lewiston.

El programa, que cuenta con el apoyo de fondos de subvenciones federales de la Ley de Educación para Individuos con Discapacidades y mediante una asociación con la Universidad de Maine, se lanza en un momento en que los costos de la educación especial están aumentando en Maine y las prioridades federales están cambiando.

El Departamento de Educación estatal se negó a revelar el costo del programa. «No podemos proporcionarles una cantidad específica en dólares en este momento», escribió Erin Frazier, de la Oficina de Servicios Especiales y Educación Inclusiva, en un correo electrónico, «ya que el proyecto está en sus primeras etapas».

En 2022, aproximadamente el 56 % de los estudiantes de educación especial de Maine pasaron la mayor parte del día en el aula de educación general, un 10 % menos que el promedio nacional, según datos estatales y el Centro Nacional de Estadísticas Educativas . Desde entonces, la tasa de inclusión de Maine solo ha aumentado un 1 %.

A nivel nacional, alrededor del 15% de los estudiantes necesitan servicios de educación especial. En Maine, esa cifra es del 21%, según datos de 2023 del Centro Nacional de Estadísticas Educativas . Maine comparte la segunda tasa más alta con Nueva York y Pensilvania, después de Puerto Rico.

A medida que la población estudiantil de educación especial ha crecido, también lo han hecho los costos. Un grupo de trabajo estatal de 2018 que analizó los costos de la educación especial recomendó que el estado “elimine las barreras entre la educación especial y la educación general y desarrolle un sistema integrado e inclusivo en el que la educación especial y la educación general colaboren para brindar servicios a todos los estudiantes”.

Los defensores de los derechos de las personas con discapacidad se han opuesto durante mucho tiempo a un enfoque compartimentado de la educación para los estudiantes con discapacidad, y algunos ven el nuevo programa piloto como un paso en la dirección correcta.

Atlee Reilly, de Disability Rights Maine, explicó que el propósito de IDEA es, en última instancia, ayudar a los estudiantes a participar en la comunidad en general, por ejemplo a través del empleo, la educación superior y más.

“Necesitamos hacerlo en entornos integrados, porque no tiene sentido preparar a los niños en un entorno segregado, un tanto artificial, para vivir en comunidad”, dijo Reilly. “¿Por qué no apoyarlos para que vivan en sus comunidades desde el principio?”

Reducir las barreras

El programa piloto financiará la capacitación docente y de liderazgo de las escuelas participantes, y ayudará a las escuelas a reestructurar sus horarios para que los estudiantes de educación especial tengan más tiempo en el aula general. El estado solo recibió cuatro solicitudes para las tres plazas.

Para Tracy Whitlock, coordinadora de servicios especiales de la Oficina de Servicios Especiales y Educación Inclusiva del estado, era importante que las escuelas estuvieran involucradas en el trabajo.

«Nunca queremos llegar a una escuela y decir ‘vas a hacer esto’, tiene que ser algo que apasione a los educadores», dijo Whitlock.

El objetivo es desarrollar un modelo de educación inclusiva que otras escuelas puedan eventualmente adoptar.

Kate MacLeod, profesora asociada de la UMF, lidera el desarrollo profesional y el proceso de recopilación de datos del programa. El primer año, explicó, se centrará en la formación de líderes: evaluar cómo se integra actualmente a los estudiantes en las aulas, cómo se utilizan los recursos educativos y elaborar un plan de mejora.

Los alumnos de segundo a quinto año incorporarán capacitación para que adopten prácticas inclusivas como el Diseño Universal para el Aprendizaje, un concepto con décadas de antigüedad que implica la creación de múltiples puntos de acceso a un tema determinado. Otras prácticas podrían incluir la modificación de los horarios para que los alumnos de educación especial permanezcan en la clase general durante los bloques de aprendizaje universal y reciban atención individualizada con el personal de educación especial en otras horas del día.

En el aula general, MacLeod explicó que las lecciones de diseño universal sobre un libro, por ejemplo, pueden incluir tres grupos: un grupo pequeño para lectura independiente, un grupo pequeño para lectura en audio y un grupo pequeño que lee con el profesor. Posteriormente, el profesor ofrecerá a los estudiantes diversas maneras de reflexionar sobre el texto, como escribir un resumen o compartir una respuesta en voz alta.

“Desde el principio, se reducirán las barreras para la mayor cantidad de personas posible, y luego habrá que reducir la diferenciación individual o el apoyo”, dijo MacLeod. “Ese es el objetivo, y en eso consiste la enseñanza verdaderamente excelente”.

‘Todos los estudiantes se benefician’

Las tres escuelas esperan que el programa piloto, al mejorar la variedad de apoyos disponibles en el aula general, pueda disminuir el número de estudiantes que necesitan servicios de educación especial.

Algunos defensores señalan las debilidades en la identificación de estudiantes en grupos de edades más tempranas, lo que impulsa la necesidad de sobreidentificar a los estudiantes de educación especial en edades posteriores, como una razón detrás de las altas tasas de identificación en Maine.

Un informe reciente publicado por el Instituto de Investigación de Políticas Educativas de Maine (MEPRI) encontró que los altos índices de comportamiento desafiante (es decir, tipos de comportamiento estudiantil en clase que eran disruptivos, peligrosos o no cumplían con las expectativas de los docentes y requerían atención adicional) son un problema creciente para las escuelas.

“El comportamiento desafiante persistente de los estudiantes puede sobrecargar al personal administrativo y educativo, conducir a un aumento en las derivaciones a educación especial, contribuir a la sobreidentificación de estudiantes con trastornos de conducta y ser un factor crítico en la actual escasez de docentes”, afirma el informe.

Carrie Woodcock, directora ejecutiva de la Federación de Padres de Maine, explicó que la forma en que las escuelas abordan el comportamiento desafiante está vinculada a la estructura compartimentada de la educación especial.

“Un estudiante con mal comportamiento es la principal causa de expulsión del aula y de un centro de educación especial”, dijo Woodcock. “Pero, de igual manera, los estudiantes con discapacidades específicas de aprendizaje, como dificultades de lectura o matemáticas, podrían ser retirados del aula durante demasiado tiempo para recibir instrucción específica”.

Pero si las aulas utilizan un diseño más universal para el aprendizaje, dijo Woodcock, los niños con dificultades pueden tener más éxito y los estudiantes que no tienen una discapacidad específica también pueden recibir ayuda.

“Todos aprendemos de forma diferente”, dijo Woodcock. “Cuando se implementa correctamente la inclusión y el diseño universal del aprendizaje, todos los estudiantes se benefician”.

Perspectiva

Reilly, de Disability Rights Maine, dijo que el enfoque del piloto marca un cambio positivo, pero el desafío será escalarlo en todo el estado.

«Estoy seguro de que, en los próximos años, se debatirá sobre la financiación escolar y temas similares, y cómo podemos lograr que las escuelas reciban recompensas, tanto económicas como de otro tipo, por no enviar a sus alumnos a centros regionales o privados segregados», dijo Reilly. «Si estas medidas tienen sentido financiero para las escuelas, es más probable que las implementen».

A medida que los costos de la educación especial siguen aumentando, también lo hacen otros costos escolares en Maine, lo que genera un debate más amplio sobre la financiación escolar. Los administradores han solicitado cambios en el modelo estatal de financiación escolar , y los municipios, molestos por el aumento de impuestos, han intentado abandonar los distritos escolares.

Legisladores e investigadores han examinado el costo de la educación especial para preservar los recursos. Dos proyectos de ley, LD 933 y LD 71 , que buscaban aumentar la participación estatal en la financiación de la educación especial para los distritos escolares, se presentaron en esta sesión, pero finalmente no prosperaron.

En el estudio de MEPRI sobre el modelo de financiación de las escuelas estatales, los investigadores señalaron la necesidad de explorar otras maneras de calcular cómo se distribuye la responsabilidad de la financiación de la educación especial entre el estado y los municipios. Un posible modelo sugerido por el Instituto podría consistir en financiar a los distritos escolares en función del grado de necesidad de los estudiantes de educación especial, según un informe de The Portland Press Herald .

“El costo de enviar a ese estudiante a un espacio separado —lo llamo espacio segregado porque es solo para estudiantes con discapacidades— lejos de su hogar, vecino, escuela, para recibir servicios que el distrito o la escuela no pueden brindar es muy costoso de muchas maneras diferentes”, dijo MacLeod.

Explicó que los distritos pagarán matrículas elevadas para enviar a los estudiantes a otros lugares. Las escuelas a las que se envían los estudiantes, llamadas escuelas privadas de propósito especial, pueden costarles a los distritos cientos de dólares al día.

Además de ser separados de sus comunidades, algunos estudiantes han sido sometidos a controvertidas prácticas de contención y aislamiento, en las que se les retira a la fuerza de las aulas y se les sujeta físicamente en situaciones de emergencia . Este año, los legisladores aprobaron un proyecto de ley, el LD 1248 , que debilitó las normas anteriores sobre cómo y cuándo los educadores pueden restringir y aislar a los estudiantes.

El apoyo inclusivo, bien implementado, permite que las escuelas gestionen sus recursos de forma más eficaz, afirmó MacLeod. Por ejemplo, contar con un equipo de educadores más integrado podría significar que las escuelas pudieran funcionar con menos personal en general.

MacLeod dijo que, a medida que se pone en marcha el programa piloto, se basa en el trabajo que los educadores ya se han esforzado por hacer.

«Creo que la gente está deseando que esto suceda», dijo. «Ven que hay mejores maneras para todos los estudiantes».