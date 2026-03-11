Demandan a la administración Trump para impugnar la política que exige a las universidades recopilar datos raciales

Una coalición de 17 fiscales generales estatales demócratas presentó el miércoles una demanda impugnando una política de la administración Trump que requiere que las instituciones de educación superior recopilen datos que demuestren que no están considerando la raza en las admisiones.

El presidente Donald Trump ordenó la nueva política en agosto después de expresar su preocupación por que los colegios y universidades estaban usando declaraciones personales y otros indicadores para considerar la raza, lo que él considera una discriminación ilegal.

En 2023, la Corte Suprema falló en contra del uso de la acción afirmativa en las admisiones , pero dijo que las universidades aún pueden considerar cómo la raza ha moldeado la vida de los estudiantes si los solicitantes comparten esa información en sus ensayos de admisión.

“Las acciones ilegales y descuidadas de esta Administración amenazan el bienestar de los estudiantes de Massachusetts y la prosperidad de nuestras universidades”, declaró la Fiscal General de Massachusetts, Andrea Joy Campbell. “Las instituciones no tienen forma de entregar datos razonablemente precisos en el plazo apresurado y arbitrario del gobierno federal, y es injusto que las escuelas sean amenazadas con multas, posibles pérdidas de financiación e investigaciones infundadas si no cumplen con la solicitud de la Administración”.

La demanda fue presentada ante un tribunal federal en Boston.

Ellen Keast, portavoz del Departamento de Educación, defendió la recopilación de datos.

“Los contribuyentes estadounidenses invierten más de 100 mil millones de dólares en educación superior cada año y merecen transparencia sobre cómo se gasta su dinero”, declaró Keast. “Las iniciativas del Departamento ampliarán una herramienta de transparencia existente para mostrar cómo las universidades consideran la raza en las admisiones. ¿De qué exactamente intentan proteger los fiscales generales estatales a las universidades?”

La nueva política es similar a partes de los acuerdos recientes que el gobierno negoció con la Universidad de Brown y la Universidad de Columbia , restituyéndoles el financiamiento federal para investigación. Las universidades acordaron proporcionar al gobierno datos sobre la raza, el promedio de calificaciones y las puntuaciones de las pruebas estandarizadas de los solicitantes, los estudiantes admitidos y los estudiantes matriculados. Las instituciones también aceptaron ser auditadas por el gobierno y publicar las estadísticas de admisión.

El memorando ordena a la Secretaria de Educación, Linda McMahon, exigir a las universidades que reporten más datos para garantizar la transparencia en las admisiones. El Centro Nacional de Estadísticas Educativas recopilará nuevos datos, incluyendo la raza y el sexo de los solicitantes, los estudiantes admitidos y los estudiantes matriculados. McMahon indicó que los datos, cuya entrega está prevista para el 18 de marzo, deben desglosarse por raza y sexo y reportarse retroactivamente para los últimos siete años.

Si las universidades no presentan datos oportunos, completos y precisos, McMahon puede tomar medidas según el Título IV de la Ley de Educación Superior de 1965, que describe los requisitos para las universidades que reciben ayuda financiera federal para los estudiantes, según el memorando.

Campbell sostiene que la encuesta se realiza de manera apresurada y “deja a las instituciones vulnerables a errores involuntarios y datos poco confiables que podrían generar multas e investigaciones infundadas sobre sus prácticas, además de poner en peligro la privacidad de los estudiantes y permitir que las personas sean fácilmente identificadas”.

El gobierno utiliza el Sistema Integrado de Datos de Educación Postsecundaria (IPEDS) para recopilar información de miles de universidades que reciben ayuda federal. La coalición también argumenta que las nuevas exigencias de recopilación de datos ponen en riesgo la privacidad de los estudiantes.

“Muchas instituciones tienen obligaciones de protección de datos hacia sus estudiantes, las cuales se ven puestas en riesgo por las nuevas demandas del IPEDS de la Administración de obtener información detallada sobre estudiantes individuales”, escribieron los demandantes en la demanda.