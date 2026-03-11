Alerta de tornado para partes de la región de DC con posibles tormentas tras un calor récord

Hay una alerta de tornado vigente para partes de la región de DC el miércoles por la noche mientras posibles tormentas amenazan con cerrar otro día de temperaturas cálidas récord.

El Servicio Meteorológico Nacional ha ampliado su alerta de tornado al este para incluir partes del centro de Maryland y el norte de Virginia, y se espera que el riesgo termine a las 8 p.m.

“Vientos fuertes, granizo de gran tamaño e incluso un tornado aislado, todo es posible”, dijo el meteorólogo de WTOP, Mike Stinneford. “Lo peor del tiempo desaparecerá después del atardecer”.

La alerta de tornado incluye partes de los condados de Montgomery, Howard, Frederick y Carroll en Maryland, así como el condado de Loudoun, Virginia.

Las áreas a lo largo y al oeste de Blue Ridge también están bajo vigilancia de tornado.

Es posible que se produzcan tormentas eléctricas severas en algunas partes del área antes de que las temperaturas desciendan rápidamente.

Si se materializan tormentas, podrían traer ráfagas de viento dañinas de hasta 40 km/h.

“Cualquier tormenta que se desarrolle, especialmente si comienza a escuchar el retumbar de los truenos, tenga cuidado, porque hay mucho viento, mucha energía en la atmósfera esta tarde”, dijo a WTOP el meteorólogo del Servicio Meteorológico Nacional, Christopher Strong.

Fuera del riesgo de tormenta, las temperaturas estuvieron por encima del promedio el miércoles por la tarde.

Los tres aeropuertos en el área de DC alcanzaron temperaturas de alrededor de 80 grados, rompiendo los récords de temperaturas establecidas en 2021.

El meteorólogo de WTOP, Mike Stinneford, informó que el Aeropuerto Nacional Reagan alcanzó los 85, el Aeropuerto BWI Marshall alcanzó los 83 y el Aeropuerto Internacional Dulles alcanzó los 85, a las 4 p.m.

“Quizás no haga tanto calor como ayer, pero definitivamente se sentirá como si fuera verano antes de que llegue el frente frío y nos devuelva a la realidad”, dijo Strong.

Las temperaturas máximas alcanzaron los 84 grados en los tres aeropuertos de la región de DC el martes por la tarde, rompiendo récords establecidos en 2016 .

Se espera que las temperaturas bajen el miércoles por la noche y las posibilidades de clima húmedo aumenten durante la noche.

“Veremos algunas lluvias después de la medianoche con la llegada de un frente frío fuerte”, dijo Stinneford. “Habrá viento y más frío. Mínimas entre 4 y 10 °C”.

Se espera que el jueves esté húmedo y más fresco, con temperaturas que descenderán a los 40 grados.

«Es realmente la batalla entre el retroceso del invierno y la llegada de temperaturas más cálidas», dijo Strong. «Normalmente tenemos temperaturas muy volátiles».

Algunos copos de nieve húmedos podrían mezclarse con la lluvia del jueves, pero no se espera que la nevada se acumule.

Se espera que temperaturas aún más frías regresen el jueves por la noche, con sensación térmica de alrededor de 30 grados.

Strong dijo que no veremos un período prolongado de temperaturas cálidas o frías.

“Marzo tiende a ser un mes inestable, y creo que ese será el caso durante las próximas semanas”, dijo Strong.

PRONÓSTICO

MIÉRCOLES: ALERTA METEOROLÓGICA POR LA TARDE

Cálido y húmedo con probabilidad de lluvia y tormentas

Máximas: 78-83

Vientos: Suroeste 5-15 mph con ráfagas de alrededor de 25 mph

MIÉRCOLES POR LA NOCHE: Desarrollo de lluvias dispersas.

Temperaturas: 60 a 50 grados.

Vientos: Oeste/suroeste 5-15 mph.

JUEVES: Áreas de lluvia, viento y frío.

Temperaturas: 60 a 40 grados.

Vientos: Noroeste 10-20 mph con ráfagas alrededor de 30 mph.

VIERNES: Parcialmente nublado y ventoso

Máximas: 55-60

Vientos: Suroeste 10-20 mph

Ráfagas: 30-40+ mph