Los miércoles sin cita previa de la policía de Alexandria impulsan el reclutamiento

Una de las primeras personas que un futuro oficial de policía conoce en el evento Walk-In Wednesdays del Departamento de Policía de Alexandria es la oficial Katie Pavelka.

Lleva un año en el trabajo en Alexandria y anteriormente trabajó en el Departamento de Policía del Condado de Arlington.

“Hasta ahora, con mi personalidad y la personalidad de los oficiales aquí en Alejandría, ha funcionado muy bien”, dijo Pavelka.

Esa es una de las razones por las que le gusta estar presente cuando los posibles reclutas llegan a la sede de la policía de Alexandria para comenzar el proceso de solicitud.

Durante los miércoles sin cita previa, el proceso comienza con una propuesta escrita, un cuestionario de antecedentes y una breve entrevista.

El primer consejo de Pavelka para quienes comienzan el proceso de entrevista sin cita previa: «Intenten relajarse durante la entrevista. Sé que es muy estresante».

Como cualquier departamento de policía, buscan reclutas que deseen servir a sus comunidades ante todos los desafíos que enfrentan las fuerzas del orden. Hay una cualidad que es especialmente útil, según Pavelka.

“Lo que buscamos es que seas muy compasivo y que quieras marcar la diferencia”, dijo.

Pavelka explicó que esto se debe a que gran parte del trabajo policial implica la resolución de problemas orientados a las personas. Añadió que la formación en la academia ofrece mucho apoyo, y luego llega el momento de salir a la calle para el entrenamiento práctico.

“Creo que la primera semana de entrenamiento de campo puede ser un poco estresante, porque ahora… estás en el programa”, dijo.

Steven Miles, de DC, estaba entre los posibles reclutas que buscaban unirse al Departamento de Policía de Alexandria.

“Lo único que se escucha es lo negativo, nunca se escucha lo positivo, así que quiero ser el oficial que dé lo positivo”, dijo Miles.

A partir de julio, el Departamento de Policía de Alexandria ofrece un salario inicial de $75,000. Los nuevos oficiales reciben una bonificación por firmar de $5,000. Los oficiales que provienen de otras agencias del orden público reciben una bonificación por firmar de $10,000.