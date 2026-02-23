Deciden mantener los programas que permiten pasar rápido la seguridad aeroportuaria

El Departamento de Seguridad Nacional (DHS) de Estados Unidos se retractó este domingo de su decisión de suspender temporalmente dos programas que permiten a algunos viajeros pasar con mayor rapidez por los controles de seguridad de los aeropuertos, tras generar confusión entre los usuarios de esos populares servicios.

El DHS había anunciado la pausa temporal de los programas TSA PreCheck y Global Entry, que iba a aplicarse este domingo por la mañana, debido al cierre administrativo parcial que afronta el DHS.

Sin embargo, este domingo la Administración de Seguridad en el Transporte (TSA, por sus siglas en inglés) le dijo a CNN que «evaluará caso por caso y ajustará sus operaciones».

La financiación para el Departamento, del que dependen agencias como el Servicio de Inmigración y Control de Aduanas (ICE) y la Oficina de Aduanas y Protección Fronteriza (CBP), expiró el 14 de febrero, después de que fracasaran los esfuerzos para prorrogar temporalmente los fondos hasta septiembre.

Casi todos los demócratas bloquearon los fondos del DHS al considerar que no incluía límites suficientes a las operaciones del ICE y CBP, que provocaron protestas y se han saldado de momento con la muerte de dos estadounidenses en Mineápolis y uno más en Texas.

Ante ese escenario, la secretaria del DHS, Kristi Noem, declaró la semana pasada que la agencia estaba «tomando decisiones difíciles, pero necesarias, sobre la fuerza laboral y los recursos» y priorizando a la «población viajera en general» en aeropuertos y puertos de entrada.

Este domingo, Noem dijo a la CNN que la TSA y la CBP se están centrando en los viajeros en los aeropuertos y puertos de entrada.

El anuncio del cierre temporal de los dos programas había generado críticas entre la gente ya que ambos se financian con las cuotas que se cobran a los usuarios de esos planes.