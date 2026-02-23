Quieren deportar a una huérfana adoptada de Irán por un veterano estadounidense

Una mujer adoptada cuando era niña por un veterano de guerra estadounidense, a quien encontró en los años 70 en un orfanato iraní y crio como cristiana, está siendo amenazada con ser deportada a Irán, un país notoriamente peligroso para los cristianos y ahora al borde de la guerra con Estados Unidos.

Ella es una de los miles de personas adoptadas en el extranjero a quienes nunca se les concedió la ciudadanía debido a una fractura en la intersección de las leyes de adopción e inmigración.

La mujer, cuyo nombre The Associated Press no revela debido a su situación legal, recibió una carta del Departamento de Seguridad Nacional a principios de este mes, ordenándole comparecer ante un juez de inmigración en California para un proceso de deportación. No tiene antecedentes penales. La carta indica que cumple los requisitos para ser deportada porque se quedó en el país después del vencimiento de su visa en marzo de 1974, a los 4 años.

“Nunca imaginé que llegaría a donde está hoy”, dijo la mujer, quien cree que, como cristiana e hija de un oficial de la Fuerza Aérea estadounidense, la deportación a Irán podría ser una sentencia de muerte. “Siempre me dije que de ninguna manera este país podría enviar a alguien a la muerte en un país que dejó huérfano. ¿Cómo podría Estados Unidos hacer eso?”

La perspectiva ya aterradora de ser deportado a Irán se hizo más aterradora en los últimos días, dijo, cuando la administración Trump comenzó a acumular la mayor fuerza de buques de guerra y aviones estadounidenses en el Medio Oriente en décadas, preparándose para una posible acción militar contra Irán si las conversaciones sobre su programa nuclear fracasan.

Associated Press publicó un perfil de la mujer en 2024 como parte de un reportaje sobre cuántos adoptados internacionales se quedaron sin ciudadanía porque sus padres adoptivos estadounidenses no los naturalizaron. La mujer ha intentado regularizar su situación legal durante años, por lo que el Departamento de Seguridad Nacional conoce su situación desde al menos 2008. Ella calcula que su expediente tiene miles de páginas. Desconoce qué motivó la repentina amenaza de expulsión.

El gobierno de Trump ha estado en una campaña de deportación masiva, pregonando que está expulsando a los peores criminales. Sin embargo, muchos sin antecedentes penales han sido detenidos . La única interacción con la policía que la mujer recuerda es cuando la detuvieron hace más de 20 años por usar su teléfono mientras conducía. Trabaja en una empresa de atención médica, paga impuestos y es propietaria de una vivienda en California.

“Cuando los medios de comunicación se niegan a revelar nombres, resulta imposible proporcionar detalles sobre casos específicos o incluso verificar que algo de esto haya sucedido o que las personas siquiera existan. Si no pueden hacer su trabajo, nosotros no podemos hacer el nuestro”, escribió el Departamento de Seguridad Nacional en un comunicado. AP no les proporcionó el nombre de la mujer, pero envió una descripción detallada de la carta que recibió, las razones por las que es elegible para la deportación y la fecha en que se le ordenó comparecer ante el tribunal, el 4 de marzo.

Un juez retrasó la audiencia hasta finales del próximo mes y acordó con su abogada, Emily Howe, especificar que la mujer no tiene que comparecer en persona, un alivio ya que les preocupaba que los oficiales de inmigración estuvieran esperando en el tribunal para llevársela.

Adoptada en Irán cuando tenía 2 años.

El padre de la mujer fue prisionero de guerra en Alemania durante la Segunda Guerra Mundial, capturado en 1943 y retenido hasta el final de la contienda. Al retirarse de la Fuerza Aérea, trabajó como contratista del gobierno en Irán, donde él y su esposa la encontraron en un orfanato en 1972 y la adoptaron. Tenía dos años.

Regresaron a Estados Unidos en 1973, y el periódico local publicó un artículo a página completa sobre la familia y su hija. Su adopción se concretó en 1975. Pero en ese entonces, los padres tuvieron que naturalizar a los niños por separado a través de la agencia federal de inmigración. Los padres de la mujer fallecieron desde entonces.

No se enteró de que no se había naturalizado hasta que solicitó un pasaporte a los 38 años. Aún desconoce cómo ocurrió el descuido. Buscó en los documentos de su padre y encontró una carta de un abogado, fechada en 1975, que decía que estaba trabajando con funcionarios de inmigración: «Parece que este asunto está concluido», y le facturó a su padre por sus servicios.

No mantuvo su situación en secreto. Durante años ha pedido ayuda a todos los que se le ocurrieron: al Departamento de Estado, a funcionarios de inmigración, a senadores. Se ha puesto en contacto con su congresista, la representante Young Kim, republicana por California, pero sin éxito. Recientemente, la oficina de Kim respondió a su petición sobre su inminente deportación diciendo que «no podían asesorar ni interferir».

“Simplemente me desconcierta que esté bien enviarme a un país extranjero donde potencialmente podría morir o podría ser encarcelada debido a un error administrativo”, dijo.

Los adoptados más modernos no se enfrentan a este limbo legal: el Congreso aprobó un proyecto de ley en el año 2000 para rectificar el problema y otorgar la ciudadanía automática a todas las personas adoptadas legalmente en el extranjero. Sin embargo, no lo hizo retroactivo, y solo se aplicaba a los menores de 18 años cuando entró en vigor; no se incluía a quienes nacieron antes de la fecha arbitraria del 27 de febrero de 1983.

Una coalición intenta proteger a los adoptados mayores

Una coalición bipartidista —desde la Convención Bautista del Sur hasta grupos proinmigratorios— ha estado presionando al Congreso desde entonces para que apruebe otro proyecto de ley que ayude a los adoptados mayores excluidos de la ley, pero el Congreso no ha actuado. Algunos de estos cabilderos afirman ahora que la amenaza del gobierno con deportar a un adoptado es precisamente el escenario que se esforzaron por evitar.

“Estoy horrorizada. Es raro que una noticia me impacte hoy en día. Pero esta es una situación absolutamente increíble”, dijo Hannah Daniel, quien, como directora de políticas públicas de la Comisión de Ética y Libertad Religiosa, el brazo cabildero de la Convención Bautista del Sur, rogó a los legisladores durante años que abordaran el tema.

La adopción internacional ha sido un tema poco común defendido por legisladores de ambos partidos. Muchas iglesias cristianas predican la adopción internacional como un llamado bíblico, un reflejo de Dios que acoge a los creyentes en una familia de fe.

Daniel, quien recientemente se unió a World Relief, una organización humanitaria cristiana, dijo que amenazar con enviar a un cristiano adoptado a Irán representa una colisión de dos temas que a ella y a muchos otros cristianos les preocupan profundamente: la adopción internacional y la persecución de los cristianos en todo el mundo.

“Eso es lo que más me preocupa de esto: Somos una nación que se enorgullece de luchar por la libertad religiosa tanto aquí como en el extranjero”, dijo Daniel. “Y me parece tan contrario a eso decir que vamos a enviar a esta persona, que para mí es una hermana en Cristo, a enfrentar la pena de muerte”.

Ella lo calificó de “antiamericano y desmesurado”.

Los conversos al cristianismo en Irán se enfrentan a una intensa discriminación

Ryan Brown, director ejecutivo de Puertas Abiertas, una organización sin fines de lucro que apoya a cristianos perseguidos en todo el mundo, afirmó que algunos en Irán son cristianos de nacimiento y enfrentan una discriminación generalizada. Pero la situación es mucho peor para quienes se consideran conversos al cristianismo desde el islam. Añadió que espera que un adoptado deportado sea considerado en esa última categoría: como converso.

Se asume que eres enemigo del Estado. Se asume que, si eres cristiano, estás alineado con Occidente y deseas ver el derrocamiento del régimen —dijo—. No se concede el beneficio de la duda.

Los cristianos conversos son arrestados rutinariamente. Algunos son condenados a muerte.

“Sus prisiones son mundialmente conocidas por sus condiciones deplorables”, dijo Brown.

No hay saneamiento. La comida, el agua y el acceso a la atención médica son escasos. Las cárceles iraníes son «notoriamente más peligrosas para las mujeres», afirmó, y las mujeres han denunciado sistemáticamente agresiones sexuales por parte de sus captores. Otras han sido obligadas a contraer matrimonio.

Brown, padre adoptivo, se esforzaba por imaginar lo que una mujer cristiana, acostumbrada a la libertad de Estados Unidos, podría experimentar si tuviera que bajar de un avión rumbo a Irán. No conoce el idioma. No conoce sus costumbres. Ha vivido una vida plenamente estadounidense.

«Ni siquiera puedo comprenderlo», dijo Brown. «Rezo por ella».

La mujer cree que Irán probablemente la vería con aún más sospecha dado el servicio militar de su padre y su trabajo como contratista del gobierno de Estados Unidos.

Creció escuchando las historias de guerra de su padre. Leyó el diario que escribió durante su estancia en el campo de prisioneros, el frío y el hambre que había pasado, y se sentía orgullosa de su sacrificio y de su servicio a un país que creía que la había salvado.

Cuando ahora está triste o asustada, dijo, mira su foto favorita de él en su uniforme militar, con las medallas alineadas en su hombro izquierdo y una leve sonrisa confiada en su rostro.

“Estoy orgullosa del legado de mi padre. Soy parte de él. Y lo que me está pasando está mal”, dijo. “Y sé que él estuvo aquí; le rompería el corazón saber que estoy en este camino”.