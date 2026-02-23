La policía interrumpe múltiples concentraciones ilegales de automóviles en el área de DC

La policía de Maryland y Virginia está investigando múltiples concentraciones de automóviles en el área de DC con informes de multitudes de hasta 300 personas participando en las reuniones «ilegales».

La policía estatal de Maryland dice que los oficiales comenzaron a disolver las reuniones alrededor de las 10 p. m. del sábado hasta las 4 a. m. del domingo.

Dijeron que los participantes estaban realizando «exhibiciones de conducción, conducta desordenada y cortes de carreteras».

La policía del condado de Fairfax le dijo a WTOP que poco antes de la 1:30 a. m. del domingo respondieron al área de Dolly Madison Boulevard y Georgetown Pike en McLean por informes de «conducción imprudente» en el área.

Cuando llegaron, dijeron que unos 15 vehículos formaban parte de la “reunión de automóviles”.

Katie Watts, agente de información pública del Departamento de Policía del Condado de Fairfax, informó que el helicóptero policial Fairfax 1 también acudió al lugar antes de que los vehículos dieran la vuelta y regresaran a Maryland. Watts indicó que estuvieron en Virginia aproximadamente una hora.

Durante el tiempo que los autos estuvieron en Maryland, Watts dijo que el grupo dejó un auto robado cuyo dueño estaba en Baltimore. Añadió que actualmente están investigando el robo y que hasta el momento no han realizado arrestos.

La policía estatal de Maryland dijo que realizó dos arrestos en la concentración de automóviles en Camp Springs, incluido Jossel Joan Maldonado Sanabria, de 19 años, de Fayetteville, Carolina del Norte, y el pasajero en su automóvil, un joven de 17 años de Falls Church, Virginia.

Ambas personas fueron acusadas de posesión de un arma de fuego cargada y llevadas al Centro de Detención del Condado de Prince George para su procesamiento, según la Policía Estatal de Maryland.

El Grupo de Trabajo de Concentración de Automóviles de Maryland dijo que respondieron a las manifestaciones en los siguientes lugares:

15606 Emerald Way en Bowie

6210 Allentown Road en Camp Springs

8582 Fenton Street en Silver Spring

9500 Marlboro Pike en Upper Marlboro

6050 Fallard Drive en Upper Marlboro

7705 Connecticut Avenue en Chevy Chase

2600 Marble Court en Forestville

1415 Magellan Road en Hanover

El Grupo de Trabajo de Rally de Autos de Maryland está compuesto por la Policía Estatal de Maryland y los departamentos de policía de los condados de Prince George’s, Montgomery, Howard y Baltimore, la ciudad de Baltimore y la Policía de la Autoridad de Transporte de Maryland.