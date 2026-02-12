Condenan a 120 años de cárcel a pandillero vinculado al narcotráfico mexicano en Florida

Autoridades estadounidenses condenaron a hasta 120 años de cárcel a un miembro de la pandilla Sureños o SUR-13, con nexos con la Mafia Mexicana (‘Mexican Mafia’) por tráfico de fentanilo y metanfetaminas en Florida, anunció este miércoles el fiscal general del estado, James Uthmeier.

El fiscal identificó al culpable como Franklin Guillén Lara, un inmigrante indocumentado cuya nacionalidad no precisó, por cargos como tráfico y conspiración para traficar metanfetaminas y fentanilo.

«La condena que anunciamos hoy tiene a un criminal extranjero afrontando entre 25 y 120 años en prisión por su involucramiento en una pandilla que empujó el fentanilo en nuestras comunidades de Florida», declaró Uthmeier en una rueda de prensa.

El funcionario precisó que Guillén Lara es parte de un grupo de 25 criminales detenidos tras una investigación que se remonta a 2022 sobre miembros de SUR-13 que operaban una organización de narcotráfico desde las cárceles de Florida.

Los reos trabajaban con pandillas como MS-13 y Latin Kings para ejecutar a otros reclusos y seguir desde la cárcel en Florida con la distribución de drogas provenientes de México y California, reveló la indagatoria conjunta del FBI, la Oficina de Investigaciones de Seguridad Nacional (HSI) y las autoridades de Florida.

Las autoridades descubrieron a Guillén Lara mientras entregaba metanfetaminas y fentanilo a un informante encubierto.

En el operativo confiscaron más de 50 libras (22,7 kilogramos) de fentanilo, 380 libras (172 kilogramos) de metanfetaminas, cerca de cinco libras (2,26 kilogramos) de cocaína, una libra de oxicodona (0,45 kilogramos), una libra (0,45 kilogramos) de la heroína ‘alquitrán negro’) y media libra (226 gramos) de morfina.

Los 25 acusados afrontaron 64 cargos en conjunto, incluyendo crimen organizado, narcotráfico, conspiración para cometer homicidios y dirigir las actividades de una pandilla criminal.

Sureños o SUR-13 es una pandilla originada en el sur de California con células alrededor de Estados Unidos que rinden tributo a la Mafia Mexicana, un grupo criminal de mexicoestadounidenses que opera desde las cárceles.

La condena contra Guillén Lara trasciende mientras el Gobierno de Estados Unidos y de estados como Florida elevan la presión contra el narcotráfico, en particular desde México, al que acusan de «envenenar» a los estadounidenses con drogas como el fentanilo.