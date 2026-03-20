Clérigos y católicos piden que les permitan el acceso pastoral en un centro de ICE

Clérigos protestantes y católicos están pidiendo a un juez federal que ordene que se les permita brindar asistencia espiritual a los inmigrantes en un centro de detención en la sede del operativo de control migratorio del gobierno de Trump en Minnesota.

El juez federal Jerry Blackwell escuchará el viernes a los abogados de las filiales de Minnesota de la Iglesia Evangélica Luterana en América, la Iglesia Unida de Cristo y un sacerdote católico. Estos demandan una orden judicial que obliga a los funcionarios del Departamento de Seguridad Nacional a permitir visitas pastorales presenciales e inmediatas a todos los detenidos en el Edificio Federal Obispo Henry Whipple en Minneapolis, lugar donde se han producido frecuentes protestas por los aproximadamente 3.000 agentes federales que se desplegaron en el estado durante el punto álgido de la represión.

La demanda presentada en Minnesota alega que el edificio Whipple, que lleva el nombre del primer obispo episcopal de Minnesota, un defensor de los derechos humanos del siglo XIX , «ahora contrasta marcadamente con el legado de su homónimo». Afirma que el edificio «se ha convertido en el epicentro de la privación sistemática de derechos constitucionales y legales fundamentales por parte del gobierno federal».

Los abogados del gobierno planean argumentar que la solicitud es, al menos en parte, irrelevante, ya que la Operación Metro Surge finalizó oficialmente el 12 de febrero. También afirman que el número de nuevas detenciones ha disminuido desde entonces, por lo que se han flexibilizado las restricciones temporales a las visitas y se han permitido las visitas de clérigos durante más de dos semanas. En una presentación reciente, indicaron que el personal no estaba en condiciones de permitir las visitas anteriormente, dado que el edificio Whipple había sido «tanto un centro de intensas operaciones del ICE como el epicentro simbólico de los disturbios comunitarios».

Los obispos católicos y episcopales de Minnesota, otros clérigos cristianos y judíos, y el Consejo de Iglesias de Minnesota también apoyan la solicitud.

El clero de todo el país ha estado presionando para obtener mayor acceso a los centros de detención de inmigrantes, especialmente durante los períodos sagrados de Cuaresma y Ramadán . Es una práctica arraigada que los líderes religiosos atiendan espiritualmente a los detenidos, pero se ha vuelto mucho más polémica en medio de la actual represión migratoria .

Fue necesaria una demanda similar para que dos sacerdotes católicos y una monja pudieran ingresar a un centro de detención del ICE en Broadview, un suburbio de Chicago, el Miércoles de Ceniza del mes pasado. Asimismo, clérigos musulmanes y cristianos en Texas han tenido dificultades para ingresar a los grandes centros de detención del Servicio de Inmigración y Control de Aduanas (ICE) en ese estado.

La demanda presentada en Minnesota alega que el ICE obstruyó inconstitucionalmente a los líderes religiosos «para que no pudieran ofrecer oración, orientación pastoral, ministerio sacramental y consuelo espiritual a los detenidos en momentos de profundo miedo, aislamiento y desesperación».

En los documentos presentados ante el tribunal se enumeran varios casos en los que clérigos acudieron a Whipple para atender a los detenidos, pero se les denegó el acceso, incluso el Miércoles de Ceniza, un día solemne en muchas tradiciones cristianas en el que los clérigos colocan ceniza en la frente de los fieles haciendo la señal de la cruz.

La demanda alegaba que las restricciones vigentes en Whipple constituían una violación tanto de la libertad religiosa constitucional del clero que se siente obligado por su fe a servir a los detenidos como de la Ley de Restauración de la Libertad Religiosa de 1993.

La política declarada del ICE establece que los centros que albergan a detenidos durante más de 72 horas deben contar con un capellán o un coordinador de servicios religiosos, así como con espacios dedicados a dichos servicios. El ICE también exige notificación previa y verificación de antecedentes para el clero y los voluntarios religiosos.

Sin embargo, los abogados del gobierno y los funcionarios del ICE sostienen que el edificio Whipple es solo un centro de detención temporal y que la mayoría de los detenidos allí son trasladados a otras instalaciones del ICE en un plazo de 24 horas.

Tauria Rich, una alta funcionaria local del ICE que supervisa el centro, declaró esta semana en un documento que las visitas son poco frecuentes y que las solicitudes de clérigos se volverían a gestionar caso por caso. Añadió que un miembro del clero intentó visitar el centro a principios de marzo, pero se marchó porque no había detenidos presentes. La visita se habría permitido si hubiera habido algún detenido, afirmó.

No solo el clero ha tenido dificultades para entrar. Tres miembros del Congreso de Minnesota fueron rechazados cuando intentaron inspeccionar las instalaciones. Una vez dentro, denunciaron las malas condiciones.

El acceso también ha sido un problema para los abogados. El mes pasado, un juez federal ordenó al Departamento de Seguridad Nacional que proporcionara a los nuevos detenidos en Whipple acceso inmediato a un abogado antes de que fueran trasladados a otro lugar.