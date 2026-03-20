México exige una investigación tras la muerte de mexicano en centro de detención del ICE

El Gobierno de México, a través de la Secretaría de Relaciones Exteriores (SRE, Cancillería), condenó este jueves el fallecimiento de un mexicano bajo custodia del ICE en Florida y exigió una investigación para esclarecer los hechos.

Además, aseguró que utilizará todas las vías diplomáticas y legales frente al lamentable fallecimiento del ciudadano mexicano.

En un comunicado, el Gobierno mexicano reiteró que «estos fallecimientos resultan inaceptables», por lo que nuevamente exige una investigación pronta y exhaustiva a las autoridades migratorias «para esclarecer las circunstancias que derivaron en este fallecimiento, determinar responsabilidades y establecer garantías efectivas de no repetición».

Recordó que la persona mexicana se encontraba detenida en el Glades County Detention Center, Florida, una instalación administrada por el condado que mantiene un convenio con el Servicio de Inmigración y Control de Aduanas de los Estados Unidos (ICE) para la custodia de personas detenidas por motivos migratorios.

Tras el fallecimiento, la SRE refirió que el Consulado General de México en Miami activó el protocolo consular, visitó el centro de detención en cuestión y continuará realizando las gestiones para brindar asistencia y acompañamiento consular a los familiares.

Además dijo que, a través de dicha representación, se han solicitado formalmente los reportes y documentación necesaria para el pleno esclarecimiento de los hechos.

«Las autoridades estadounidenses han señalado que el caso se encuentra actualmente bajo investigación», indicó la Cancillería.

Agregó que procederá con las gestiones diplomáticas «para exhortar activamente al Gobierno federal estadounidense a atender las condiciones que facilitan este tipo de sucesos lamentables (…) se utilizarán todas las vías legales posibles para asegurar el acompañamiento a los familiares».

Según registros de la SRE, entre enero y octubre de 2025, 10 ciudadanos mexicanos fallecieron bajo la custodia del ICE o durante operativos migratorios.