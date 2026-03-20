Washington D.C. anuncia zonas de toque de queda para menores

La policía de Washington D.C. va a introducir más zonas de toque de queda para jóvenes este fin de semana, esta vez en tres barrios.

Las zonas con toque de queda estarán en vigor desde las 20:00 hasta las 23:00 horas, de viernes a domingo.

Una de las zonas abarca el área del astillero naval y tiene como límite norte la Interestatal 695 y la Avenida Virginia, y utiliza el río Anacostia como límite sur.

Una segunda zona abarca el corredor de la calle U. Se extiende hasta la calle V y la avenida Florida Noroeste, y llega hasta la calle T Noroeste, cubriendo desde la calle 7 hasta la calle 13 Noroeste.

Existe otra zona designada para Chinatown, que abarca desde la calle I hasta la calle E Noroeste, y desde la calle 6 hasta la calle 9 Noroeste.

En un comunicado de prensa , el departamento de policía de DC anunció que está utilizando la autoridad del jefe de policía, en virtud de la Segunda Enmienda Temporal de la Ley de Toque de Queda Juvenil de 2025, para establecer estas zonas.

Los adolescentes menores de 18 años no pueden reunirse en grupos de nueve o más personas dentro de las zonas, aunque existen algunas excepciones a la ley.

Este toque de queda temporal de fin de semana se suma al toque de queda para menores que rige en toda la ciudad y que comienza todas las noches a las 11 p. m. y se extiende hasta las 6 a. m. del día siguiente.