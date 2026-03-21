Clérigos podrán brindar asistencia espiritual en un centro de ICE

Un juez federal dictaminó el viernes que se permitirá a los clérigos brindar asistencia espiritual a los inmigrantes en un centro de detención ubicado en la sede del operativo de control migratorio del gobierno de Trump en Minnesota.

El juez de distrito estadounidense Jerry Blackwell concedió una orden judicial solicitada por las filiales de Minnesota de la Iglesia Evangélica Luterana en América, la Iglesia Unida de Cristo y un sacerdote católico que habían demandado al Departamento de Seguridad Nacional.

Según su dictamen, se permitirá al clero realizar visitas pastorales presenciales a todos los detenidos en el edificio federal Bishop Henry Whipple en Minneapolis, lugar de frecuentes protestas por los aproximadamente 3.000 agentes federales que se desplegaron en el estado en el punto álgido de la represión.

Blackwell afirmó que los demandantes habían cumplido con la carga de la prueba al demostrar que es probable que tengan éxito cuando el caso llegue a una conclusión definitiva, y que las restricciones a la libertad religiosa del clero para atender a los detenidos constituyen un «daño irreparable».

Ordenó a ambas partes que se reunieran en un plazo de cuatro días hábiles para intentar acordar los detalles sobre cómo proporcionar acceso, teniendo en cuenta las legítimas preocupaciones de seguridad del gobierno, y que luego presentaran un plan en un plazo de siete días hábiles, o propuestas contrapuestas si no lograban ponerse de acuerdo.

La obispa Jennifer Nagel, del Sínodo de Minneapolis de la Iglesia Evangélica Luterana en América, fue rechazada por Whipple cuando intentó visitar a los detenidos el Miércoles de Ceniza. Tras la audiencia, declaró a la prensa que servir a las personas en crisis es fundamental en muchas religiones.

“El trauma que están sufriendo las familias y las personas en estos momentos es enorme. Por eso, poder ayudar a la gente a afrontar esas necesidades es fundamental, la esencia misma de nuestra labor como ministros de todas las tradiciones”, dijo Nagel.

La demanda alega que el edificio Whipple, que lleva el nombre del primer obispo episcopal de Minnesota, un defensor de los derechos humanos del siglo XIX , «ahora contrasta marcadamente con el legado de su homónimo». Afirma que el edificio «se ha convertido en el epicentro de la privación sistemática de derechos constitucionales y legales fundamentales por parte del gobierno federal».

Los abogados del gobierno señalaron que la Operación Metro Surge finalizó oficialmente el 12 de febrero. También indicaron que el número de nuevas detenciones ha disminuido desde entonces, por lo que se han flexibilizado las restricciones temporales a las visitas y se han permitido las visitas del clero durante más de dos semanas.

Pero Blackwell coincidió con los abogados de los demandantes, quienes argumentaron que la cuestión no está zanjada, porque el gobierno aún no cuenta con un plan formal que exija el acceso y que establezca quién decide las condiciones bajo las cuales se admite al clero.

Los obispos católicos y episcopales de Minnesota, otros clérigos cristianos y judíos, y el Consejo de Iglesias de Minnesota también respaldaron formalmente la solicitud. La sala del tribunal estaba repleta de clérigos luteranos, de la Iglesia Unida de Cristo, unitarios universalistas, judíos y de otras confesiones.

El clero de todo el país ha estado presionando para obtener mayor acceso a los centros de detención de inmigrantes, especialmente durante los períodos sagrados de Cuaresma y Ramadán . Es una práctica arraigada que los líderes religiosos atiendan espiritualmente a los detenidos, pero se ha vuelto mucho más polémica en medio de la actual represión migratoria .

Fue necesaria una demanda similar para que dos sacerdotes católicos y una monja pudieran ingresar a un centro de detención del ICE en Broadview, un suburbio de Chicago, el Miércoles de Ceniza del mes pasado. Asimismo, clérigos musulmanes y cristianos en Texas han tenido dificultades para ingresar a los grandes centros de detención del Servicio de Inmigración y Control de Aduanas (ICE) en ese estado.

Tauria Rich, una alta funcionaria local del ICE que supervisa la prisión de Whipple, declaró esta semana en un documento que las visitas a Whipple son poco frecuentes y que las solicitudes de clérigos se evalúan caso por caso. Añadió que un miembro del clero intentó visitar la prisión a principios de marzo, pero se marchó porque no había detenidos presentes. La visita se habría permitido si hubiera habido detenidos, afirmó.

El ICE denomina al edificio un centro de detención temporal, y no el tipo de centro de detención a largo plazo donde normalmente se permiten las visitas del clero.

No solo el clero ha tenido dificultades para entrar. Tres miembros del Congreso de Minnesota fueron rechazados cuando intentaron inspeccionar las instalaciones. Una vez dentro, denunciaron las malas condiciones.

El acceso a los abogados también ha sido un problema. El mes pasado, un juez federal ordenó al Departamento de Seguridad Nacional que brindara a los nuevos detenidos en Whipple acceso inmediato a un abogado antes de ser trasladados a otro lugar. Dicho juez celebró una audiencia esta semana para considerar si convertir su orden provisional en una orden judicial permanente. Su fallo está pendiente.