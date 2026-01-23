Cinco arrestados en relación con un tiroteo que hirió a un juez de Indiana y a su esposa

La policía de Indiana anunció el arresto de cinco personas en relación con el tiroteo de un juez estatal de Indiana y su esposa en su casa a principios de esta semana.

En un comunicado de prensa publicado en las redes sociales el jueves por la noche, la policía de Lafayette nombró a cinco personas de la ciudad, a unas 60 millas (96 kilómetros) al noroeste de Indianápolis, y de Lexington, Kentucky, que enfrentan cargos que van desde intento de asesinato hasta obstrucción de la justicia.

Steven Meyer, juez del Tribunal Superior de Tippecanoe, y su esposa, Kimberly Meyer, resultaron heridos el domingo por la tarde en el ataque ocurrido en su domicilio de Lafayette. Steven Meyer sufrió una lesión en el brazo y Kimberly Meyer, una lesión en la cadera, según las autoridades.

Según el comunicado de prensa, Raylen Ferguson, de 38 años, Thomas Moss, de 43, Blake Smith, de 32, Amanda Milsap, de 45, y Zenada Greer, de 61, fueron arrestados en relación con el tiroteo.

Un portavoz de la policía de Layfette no respondió inmediatamente a los mensajes del viernes buscando más comentarios sobre los cargos y la investigación.

Ninguna de las cinco personas acusadas tenía abogados registrados en los registros públicos hasta la mañana del viernes. Moss y Milsap se encuentran detenidos en la cárcel del condado de Tippecanoe, Indiana, y Greer en el Centro de Detención del condado de Fayette, Kentucky, todos sin derecho a fianza.

Ferguson, Moss y Smith enfrentan cada uno al menos nueve cargos por delitos graves, incluyendo intento de asesinato, según los registros judiciales. Milsap enfrenta cargos de soborno y obstrucción de la justicia, y Zenada, cargos de asistencia a un delincuente y obstrucción de la justicia.