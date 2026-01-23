La gobernadora de Maine cuestiona los «arrestos secretos»

La gobernadora demócrata de Maine desafió el jueves a los funcionarios federales de inmigración a proporcionar órdenes judiciales, números de arrestos en tiempo real e información básica sobre quién está detenido en una amplia operación de cumplimiento de la ley en su estado, diciendo que los residentes han sido dejados en gran medida en la oscuridad a medida que el miedo se extiende a través de las comunidades inmigrantes.

«Si tienen órdenes de arresto, muéstrenlas. En Estados Unidos, no creemos en arrestos secretos ni en la policía secreta», declaró la gobernadora Janet Mills en una conferencia de prensa.

Mills afirmó que la oficina del presidente Donald Trump no le ha devuelto las llamadas sobre el operativo lanzado esta semana, denominado «Captura del Día» por el Servicio de Inmigración y Control de Aduanas de Estados Unidos (ICE). Funcionarios federales han informado de que se realizaron cerca de 50 arrestos el primer día y que aproximadamente 1400 personas son blanco de operaciones en este estado mayoritariamente rural de 1,4 millones de habitantes, de los cuales el 4% son extranjeros.

Estas declaraciones surgieron cuando el sheriff del condado de Cumberland, Kevin Joyce, expresó su preocupación por el arresto de uno de sus reclutas como oficial de prisiones por parte de agentes de inmigración. Joyce fue uno de los más de 100 sheriffs de todo el país que se reunieron el año pasado con el zar fronterizo, Tom Homan.

Joyce afirmó que el plan delineado en aquel momento —priorizar la expulsión de personas con antecedentes penales graves— era uno que él podía apoyar. El arresto de esta semana no se alineaba con ese mensaje, afirmó.

“El libro y la película no cuadran”, dijo.

El gobernador busca información básica

La actividad policial ha generado ansiedad en las ciudades más grandes de Maine, como Portland y Lewiston, que albergan a una considerable población de inmigrantes y refugiados, especialmente de países africanos. Los líderes comunitarios afirman que algunas familias se quedan en casa, evitan trabajar y mantienen a sus hijos fuera de la escuela por temor a ser arrestados.

Mills dijo que la falta de información ha dificultado evaluar el alcance o la justificación de la operación.

«¿Por qué Maine? ¿Por qué ahora? ¿Cuáles fueron las órdenes que vinieron de arriba? ¿Quién las da? Hemos contactado, hemos hecho preguntas. No tenemos respuestas», dijo.

Mills dijo que estaría “sorprendida” si los agentes federales pudieran fundamentar las afirmaciones de un número tan grande de personas en Maine con cargos criminales en su contra.

“En su mayoría, escuchamos informes de personas que no han participado en actividades delictivas”, dijo.

Mills indicó que los distritos escolares se han declarado en alerta, especialmente en Portland y Lewiston, y que algunos estudiantes no han asistido a clases. También indicó que los negocios que dependen en gran medida de la mano de obra inmigrante han reportado interrupciones.

“La gente está siendo separada de sus familias y de sus niños pequeños, personas que son parte de la fuerza laboral aquí en Maine”, dijo Mills.

Cristian Vaca, un inmigrante ecuatoriano residente en Biddeford, dijo que agentes de ICE lo amenazaron repetidamente durante una visita a su domicilio el miércoles. Vaca, de 28 años, es techador y vive con su esposa y su hijo pequeño.

«Estoy aquí legalmente. Llegué en septiembre de 2023», dijo Vaca, citando la seguridad de su familia y las oportunidades económicas como motivos para mudarse.

En declaraciones a The Associated Press en español a través de un traductor, Vaca dijo que estaba sentado en su sofá cuando notó que agentes afuera de su casa tomaban fotografías.

Vaca afirmó que siempre ha intentado «hacer las cosas bien y de forma legal» en lo que respecta a su estatus migratorio. Aseguró que tiene un número de Seguro Social estadounidense, un permiso de trabajo y paga impuestos sobre la renta.

Un video que Vaca tomó desde el interior de la casa muestra a un agente de ICE hablándole a través de la puerta principal cerrada. Antes de darse la vuelta, el agente dice: «Vamos a volver por toda tu familia, ¿de acuerdo?». Se oye la voz de un niño de fondo.

Funcionarios federales defienden su operación

El Departamento de Seguridad Nacional y el ICE no respondieron de inmediato el jueves a las solicitudes de cifras actualizadas de arrestos e información sobre dónde se encuentran los detenidos.

El DHS dijo anteriormente que la operación apunta a lo que describió como «los peores de los peores inmigrantes ilegales criminales», citando arrestos que involucran condenas por agresión agravada, encarcelamiento falso y poner en peligro a un menor.

El sheriff cuestiona el arresto de un recluta

Joyce dijo que los agentes de ICE arrestaron a uno de sus reclutas oficiales de correccionales el miércoles por la noche en Portland a pesar de que el condado había verificado la autorización de trabajo del hombre en Estados Unidos.

El recluta fue contratado en febrero de 2024 tras someterse a una verificación de antecedentes penales, toma de huellas dactilares, verificación de referencias y un examen de polígrafo, afirmó Joyce. Su elegibilidad para trabajar se verificó mediante un formulario I-9 requerido por el gobierno federal, que indicaba que estaba autorizado a trabajar en Estados Unidos hasta 2029.

«Estaba impecable», dijo Joyce. «Todos los indicios que encontramos apuntaban a que se trataba de un individuo que intentaba hacer todo lo correcto».

Joyce dijo que el recluta había viajado previamente a Texas para una audiencia relacionada con su estatus migratorio, lo cual el sheriff describió como un esfuerzo por cumplir con la ley. Joyce añadió que ICE le informó posteriormente que el hombre se encontraba en el país sin autorización, una afirmación que, según él, no comprende dada su autorización de trabajo y su falta de antecedentes penales.

Joyce también criticó la forma en que se produjo el arresto, diciendo que varios agentes de ICE estuvieron involucrados y que el vehículo del hombre quedó en marcha en una calle de la ciudad después de que fue detenido.

«Eso es una actuación policial de segunda categoría», dijo Joyce.

Una pequeña protesta y un llamado al debido proceso

Un pequeño grupo de manifestantes se reunió el jueves por la tarde frente a una oficina local del ICE en Scarborough. En el centro de Portland, el residente Dave Cowie sostenía un cartel con la leyenda «Debido Proceso» en rojo y azul. Expresó su preocupación por el alcance de la aplicación de las leyes migratorias y si los nuevos reclutas del ICE recibían suficiente capacitación.

“Secuestran a la gente en la calle y la llevan a lugares desconocidos”, dijo Cowie. “Nos dicen que tenemos que demostrar nuestra ciudadanía; no todo el mundo anda con un pasaporte en el bolsillo”.

Por otra parte, la principal fiscal federal de Maine ha instado a que las manifestaciones se mantengan pacíficas y ha advertido que quienes interfieran con los agentes federales podrían ser procesados. Mills afirmó que el estado respeta la ley, pero cuestionó la necesidad de lo que describió como una estrategia de mano dura.