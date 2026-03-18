Según estudio el número inicial de muertes por el COVID-19 fue mucho mayor

El número inicial de muertes por la pandemia de COVID-19 fue mucho mayor que el recuento oficial de Estados Unidos, según un nuevo estudio que pone de relieve las dramáticas disparidades en las muertes no contabilizadas.

En 2020 y 2021, se registraron alrededor de 840 000 muertes por COVID-19 en los certificados de defunción. Sin embargo, un grupo de investigadores, utilizando inteligencia artificial, estima que probablemente se produjeron hasta 155 000 muertes adicionales no registradas fuera de los hospitales durante ese período. Esto significaría que aproximadamente el 16 % de las muertes por COVID-19 no se contabilizaron en esos años.

Los resultados generales, publicados el miércoles por la revista Science Advances, coincidieron con las estimaciones de otros estudios sobre las muertes por la pandemia durante ese período. Sin embargo, los autores del nuevo estudio intentaron determinar con exactitud qué muertes tenían más probabilidades de no figurar en las cifras oficiales.

La respuesta: Las personas fallecidas sin diagnóstico tenían más probabilidades de ser hispanas y otras personas de color, que habían muerto en los primeros meses de la pandemia y que habían estado en ciertos estados del sur y suroeste, incluidos Alabama, Oklahoma y Carolina del Sur.

Seis años después de que el coronavirus azotara Estados Unidos, muchas de las mismas personas siguen enfrentándose a obstáculos , afirmó Steven Woolf, investigador de la Universidad de Virginia Commonwealth que no participó en el estudio.

“Las personas marginadas siguen muriendo a tasas desproporcionadas porque no pueden acceder a la atención médica”, dijo en un correo electrónico.

El acceso a la atención médica no era el único desafío.

Si bien a los pacientes hospitalizados se les realizaban pruebas de COVID-19 de forma rutinaria, a muchos de los que enfermaron y murieron fuera de los hospitales no se les realizaron pruebas, a menudo porque las pruebas caseras no estaban fácilmente disponibles al principio de la pandemia, dijo una de las autoras del estudio, Elizabeth Wrigley-Field de la Universidad de Minnesota.

En algunas zonas del país, las investigaciones de muertes están a cargo de forenses electos que no necesariamente cuentan con la formación especializada de los médicos forenses. Algunas investigaciones sugieren que las opiniones partidistas podrían influir en si una persona enferma o sus familiares solicitaban la prueba de COVID-19, y en si los forenses realizaban pruebas post mortem para detectar el coronavirus. De hecho, algunos forenses afirmaron que las familias les habían presionado para que no incluyeran la COVID-19 como causa de muerte.

“Nuestro anticuado sistema de investigación de muertes es una de las razones clave por las que no logramos obtener cifras precisas, especialmente fuera de las grandes áreas metropolitanas”, dijo Andrew Stokes, de la Universidad de Boston, autor principal del artículo.

Las cifras de muertos se vieron envueltas en la política del COVID.

Según datos de los Centros para el Control y la Prevención de Enfermedades, se han registrado más de 1,2 millones de muertes por COVID-19 desde que estalló la pandemia a principios de 2020. Más de dos tercios de esas muertes se produjeron en 2020 y 2021.

El recuento ha sido objeto de debate durante mucho tiempo, ya que en las redes sociales circularon afirmaciones falsas que indicaban que el número de muertes por COVID-19 estaba inflado. A la polémica se sumó el presidente Donald Trump, quien en agosto de 2020 retuiteó una publicación que afirmaba que solo el 6% de las muertes reportadas se debían realmente a la COVID-19, publicación que Twitter eliminó posteriormente.

Sin duda, hubo otros tipos de muertes durante la pandemia . Por ejemplo, personas no infectadas fallecieron por otras afecciones médicas al no poder recibir atención en hospitales saturados de pacientes con COVID-19. Personas con adicciones a las drogas murieron por sobredosis como consecuencia del aislamiento social y la pérdida de acceso al tratamiento. Otros estudios que han estimado el número real de muertes durante la pandemia sí han tenido en cuenta estas últimas.

Pero Stokes y sus colaboradores querían centrarse en las muertes de personas infectadas por el coronavirus. Utilizaron el aprendizaje automático para examinar los certificados de defunción de pacientes infectados que fallecieron en hospitales y, a continuación, emplearon los patrones observados en esos registros para evaluar los certificados de defunción de personas que fallecieron fuera de los hospitales y cuyas muertes se atribuyeron a causas como la neumonía o la diabetes.

La comprensión que tienen los científicos sobre las fortalezas y debilidades de la investigación basada en el aprendizaje automático aún está en evolución, pero Woolf calificó el uso que hace este equipo de «intrigante».