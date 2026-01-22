Se espera que el ex superintendente de Iowa se declare culpable de reclamar falsamente la ciudadanía estadounidense

Se espera que el ex superintendente del distrito escolar más grande de Iowa se declare culpable el jueves en un tribunal federal de los cargos de que afirmó falsamente ser ciudadano estadounidense y poseía armas de fuego ilegalmente , según muestra un acuerdo de culpabilidad.

Ian Roberts tuvo una carrera de dos décadas como educador y administrador escolar en distritos de todo Estados Unidos antes de convertirse en superintendente de las Escuelas Públicas de Des Moines, un distrito de 30.000 niños donde era querido por su estilo de liderazgo carismático y exuberante.

Apenas unas semanas después de comenzar el año escolar, el arresto de Roberts el 26 de septiembre en una operación específica del Servicio de Inmigración y Control de Aduanas de Estados Unidos sorprendió a los miembros de la comunidad y atrajo la atención nacional.

Originario de Guyana, en Sudamérica, Roberts se declaró inicialmente inocente de ambos cargos, que en conjunto conllevan una pena máxima de 20 años de prisión. Se espera que Roberts se declare culpable de ambos cargos, según un acuerdo de culpabilidad firmado por Roberts y publicado el miércoles.

El acuerdo de culpabilidad también indica que Roberts sabe que podría enfrentar la deportación después de cumplir su condena.

Roberts fue detenido en su Jeep Cherokee, proporcionado por la escuela, y presuntamente huyó de los agentes federales, quienes encontraron el auto abandonado cerca de una zona boscosa y lo localizaron con la ayuda de la policía estatal. Las autoridades informaron que encontraron una pistola cargada envuelta en una toalla debajo del asiento y $3,000 en efectivo en el auto.

En octubre, un gran jurado federal presentó una acusación formal por dos cargos. Según el acuerdo, Roberts admite haber realizado, a sabiendas e intencionalmente, una «declaración falsa» en el formulario de Verificación de Elegibilidad de Empleo del Servicio de Ciudadanía e Inmigración de Estados Unidos (I-9), que presentó en Des Moines, alegando ser ciudadano estadounidense a pesar de no tener autorización. Esto conlleva una pena de hasta cinco años de prisión y una multa.

Roberts completó el formulario I-9 al ser contratado en 2023 y presentó su tarjeta de Seguro Social y su licencia de conducir como documentos de verificación, según el distrito. También declaró ser ciudadano estadounidense en su solicitud ante la junta estatal de examinadores educativos, que le otorgó una licencia de administrador profesional en 2023.

Funcionarios federales indicaron que Roberts ingresó a Estados Unidos por primera vez en 1994 con una visa de no inmigrante. Añadieron que regresó en 1999 con una visa de estudiante F-1, cuya vigencia vencía en marzo de 2004. Se le denegó la solicitud de residencia permanente en 2003, según el Departamento de Seguridad Nacional de Estados Unidos.

Su siguiente interacción con el USCIS fue en 2018, cuando finalmente obtuvo la autorización de trabajo. Las autoridades informaron que su segunda solicitud de autorización de trabajo fue aprobada, con vencimiento en diciembre de 2020, y que no ha tenido autorización de trabajo desde entonces.

Roberts tenía una citación para comparecer ante un juez de inmigración en octubre de 2020 y una orden de deportación definitiva en 2024, según informaron las autoridades. Los funcionarios del distrito indicaron que desconocían los problemas de inmigración.

Alfredo Parrish, uno de los abogados de Roberts, dijo que su cliente tenía la impresión, por parte de un abogado anterior, de que su caso de inmigración se había “resuelto con éxito”.

Parrish se negó a hacer comentarios el miércoles.

Roberts también enfrenta un cargo federal por posesión de armas, que se castiga con hasta 15 años de prisión y una multa. La acusación formal describe dos pistolas, un rifle y una escopeta hallados en su posesión. Además de la que se encontraba en su vehículo cuando fue arrestado, se encontraron tres armas de fuego durante un registro en su domicilio, informaron las autoridades.

Roberts aceptará entregar las armas, según el acuerdo.

La audiencia se programó después de que los abogados de Roberts declararan en un expediente judicial que habían estado negociando con la fiscalía para llegar a una resolución antes de la fecha límite del 28 de enero. Como parte del acuerdo de culpabilidad de Roberts, la fiscalía de la Fiscalía Federal para el Distrito Sur de Iowa acordó no presentar cargos adicionales contra Roberts ni contra otras personas relacionadas con estos cargos. La fiscalía también acordó recomendar cierta clemencia, pero la sentencia de Roberts queda en última instancia a criterio del juez.

Roberts renunció a su derecho a estar presente en su comparecencia formal en octubre, cuando se declaró inocente. El juicio estaba programado para comenzar a principios de marzo.