El estruendo escuchado en todo el norte de Virginia se atribuye a un rayo y al efecto de «cámara de eco».

Según el Servicio Meteorológico Nacional, un potente rayo combinado con condiciones atmosféricas excepcionales provocó el fuerte estruendo y el brillante destello generalizados que se registraron el viernes por la noche en el norte de Virginia.

El fenómeno, que se registró en una amplia zona que se extiende desde Gainesville hasta Leesburg y más allá, provocó decenas de consultas en la oficina de pronósticos del Servicio Meteorológico Nacional de Sterling este fin de semana.

El fuerte trueno fue el resultado de un rayo que cayó en el sur del condado de Frederick, Maryland, poco antes de las 22:50 del viernes, según informaron los servicios meteorológicos en una publicación en las redes sociales.

“El trueno resultante también hizo temblar las ventanas de nuestra oficina aquí en Sterling, cerca del aeropuerto de Dulles”, escribieron los meteorólogos.

El ruido excepcional se atribuyó a dos factores principales: la naturaleza del rayo y un efecto natural de «cámara de eco».

En primer lugar, se identificó el impacto como un rayo positivo de nube a tierra. Este tipo de rayo se origina en la parte superior de la tormenta eléctrica, en lugar de en la base, y transporta «mucha más energía de lo habitual», según el Servicio Meteorológico Nacional (NWS).

En segundo lugar, se produjo una inversión térmica cerca del suelo. Normalmente, el aire se enfría con la altura, pero esta inversión significaba que el aire a unos cientos o miles de pies sobre el suelo era en realidad más cálido que el aire en la superficie.

“Si bien no son raras (de hecho ocurren casi todas las noches), esa inversión crea una barrera contra la que el sonido ‘rebota’, por lo que actúa como una cámara de eco, ¡haciendo que un rayo que ya es potente y ruidoso parezca aún más fuerte!”, escribió el Servicio Meteorológico Nacional (NWS).