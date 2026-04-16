Justin Fairfax, quien estuvo a punto de convertirse en gobernador de Virginia, mató a su esposa y luego se suicidó

El ex vicegobernador de Virginia, Justin Fairfax, una estrella en ascenso en el Partido Demócrata antes de que su carrera se viera truncada por acusaciones de agresión sexual hace varios años, mató a su esposa antes de suicidarse, informó la policía el jueves.

Fairfax, de 47 años, y su esposa, la doctora Cerina Fairfax, de 49, fueron encontrados muertos en su casa en Annandale, un suburbio de Washington D.C., después de que su hijo adolescente llamara al 911 poco después de la medianoche, según informó el jefe de policía del condado de Fairfax, Kevin Davis.

La pareja estaba separada y en trámites de divorcio, pero vivían juntos con sus dos hijos, quienes se encontraban en casa cuando ocurrieron los disparos, según declaró. Un documento judicial indica que la pareja se separó en 2024 y solicitó el divorcio el año pasado.

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NOTA DEL EDITOR: Este artículo incluye información sobre el suicidio. Si usted o alguien que conoce necesita ayuda, puede comunicarse con la línea nacional de ayuda para el suicidio y las crisis en los Estados Unidos llamando o enviando un mensaje de texto al 988. También hay un chat en línea en 988lifeline.org.

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Según Davis, Justin Fairfax recibió recientemente una notificación judicial informándole de la fecha de su próxima comparecencia ante el tribunal. En enero, los agentes acudieron a la vivienda después de que Justin Fairfax denunciara que su esposa lo había agredido.

“Al parecer, la señora Fairfax, en algún momento durante el proceso de divorcio, instaló numerosas cámaras dentro de la casa. Revisamos esas cámaras y corroboramos que la supuesta agresión nunca ocurrió”, dijo Davis.

La pareja estaba casada desde 2006. Cerina Fairfax dirigía una clínica dental familiar. Se graduó de la Universidad de Duke y de la Facultad de Odontología de la Universidad de Virginia Commonwealth, que la honró en 2015 como su exalumna más destacada de la última década.

“Es muy triste para esta comunidad”, dijo Davis. “Mucha gente que conoce a la familia Fairfax está conmocionada. Todos estamos conmocionados”.

Durante un breve período en 2019, Justin Fairfax parecía estar a punto de convertirse en el segundo gobernador negro de Virginia, ya que el gobernador demócrata Ralph Northam se vio envuelto en un escándalo por una foto racista en el anuario de su facultad de medicina, lo que provocó peticiones de su dimisión.

Pero entonces dos mujeres se presentaron acusando a Fairfax de haberlas agredido sexualmente años atrás. Él negó rotundamente las acusaciones y nunca fue acusado.

Vanessa Tyson afirmó que Fairfax —en aquel entonces estudiante de la Facultad de Derecho de Columbia y asistente del candidato demócrata a la vicepresidencia, John Edwards— la obligó a practicarle sexo oral en su habitación de hotel durante la Convención Nacional Demócrata en Boston en 2004. Dos días después de la declaración de Tyson, Meredith Watson emitió la suya propia, acusando a Fairfax de haberla violado en el año 2000, cuando ambos eran estudiantes de la Universidad de Duke.

La Associated Press generalmente no revela la identidad de las personas que afirman ser víctimas de agresión sexual, pero ambas mujeres hicieron públicas sus denuncias. Fairfax declaró que los encuentros fueron consensuales y rechazó las peticiones de dimisión . Posteriormente, Fairfax intentó presentarse como candidato a gobernador en 2021, según algunos, para limpiar su nombre, pero fue ampliamente

rechazado por los demócratas de Virginia .

Fairfax afirmó que creía que los votantes no se dejarían engañar por lo que describió como una campaña de desprestigio en su contra. Sin embargo, fue derrotado en las primarias demócratas.

Los documentos judiciales revelan que Fairfax tuvo problemas financieros tras las acusaciones de agresión sexual, lo que provocó su renuncia como socio de un prestigioso bufete de abogados. El IRS impuso un embargo a la pareja por más de 91 000 dólares en impuestos impagados, que se resolvió en 2021.

Fairfax, exfiscal federal y abogado litigante en casos civiles, primero buscó sin éxito la nominación demócrata para fiscal general en 2013, y luego ganó la contienda por la vicegobernación en 2017.

Las muertes conmocionaron a los líderes políticos de todo el estado.

“Tenemos presentes en nuestras oraciones a la familia de Cerina y Justin Fairfax, especialmente a sus dos hijos, mientras todos asimilamos esta noticia tan impactante y horrible”, dijeron los senadores demócratas de Virginia, Mark Warner y Tim Kaine, en un comunicado conjunto.

Fairfax había sido copresidente de la campaña de reelección de Warner en 2014.

Ghazala Hashmi, la actual vicegobernadora de Virginia, calificó las muertes de devastadoras.

“Mis pensamientos están con sus hijos, seres queridos y numerosos amigos”, dijo Hashmi en un comunicado. “Al igual que muchos en la Mancomunidad, estoy profundamente apenado; espero más información de nuestras autoridades policiales”.