Ampliarán revocación de pasaportes para padres que adeudan manutención infantil

Los padres que adeudan una cantidad significativa de manutención infantil pronto podrían perder su capacidad de viajar internacionalmente a medida que el gobierno de Trump expande e intensifica la aplicación de una ley de 30 años que permite al gobierno federal revocar pasaportes estadounidenses hasta que se realicen los pagos, dijeron tres funcionarios estadounidenses a The Associated Press.

Si bien la legislación federal de 1996 permitía la revocación de pasaportes por falta de pago de manutención infantil superior a $2,500, anteriormente el Departamento de Estado solo actuaba cuando alguien solicitaba la renovación de su documento de viaje o recurría a otros servicios consulares. En otras palabras, la ejecución dependía de la persona que solicitaba asistencia al departamento.

Sin embargo, a partir de pronto, el departamento comenzará a revocar pasaportes por iniciativa propia basándose en los datos que le haya compartido el Departamento de Salud y Servicios Humanos, según funcionarios estadounidenses familiarizados con el plan. Hablaron bajo condición de anonimato porque el cambio aún no se ha anunciado públicamente.

El número de personas que podrían verse afectadas no estaba claro de inmediato, pero se cree que son miles. Debido al gran número potencial de personas que adeudan manutención infantil y que actualmente poseen pasaportes, el Departamento de Estado realizará el cambio en los niveles, según informaron los funcionarios.

El primer grupo afectado serán los titulares de pasaportes que adeuden más de $100,000 en manutención infantil atrasada, según informaron los funcionarios. Uno de ellos indicó que menos de 500 personas cumplen con ese requisito y podrían evitar la revocación de su pasaporte si aceptan un plan de pagos con el HHS tras ser notificados de la revocación pendiente.

El funcionario reconoció, sin embargo, que si el umbral se reduce a un monto menor, el número de afectados aumentará significativamente. No pudo precisar cuándo entrarían en vigor nuevos cambios ni calcular cuántas personas podrían perder sus pasaportes.

En respuesta por correo electrónico a las preguntas de AP sobre el cambio, el Departamento de Estado afirmó que está analizando opciones para aplicar una ley de larga data que impida que quienes adeudan cantidades sustanciales de manutención infantil incumplan sus obligaciones legales y morales con sus hijos. Añadió: «Es simple: los padres morosos deben pagar sus atrasos en la manutención infantil».

Desde que comenzó el Programa de Negación de Pasaportes con la aprobación en 1996 de la Ley de Reconciliación de Responsabilidad Personal y Oportunidades Laborales, la iniciativa ha recaudado casi $621 millones en pagos vencidos de manutención infantil, con nueve cobros de más de $300,000, según la Oficina de Cumplimiento de Manutención Infantil del Departamento de Salud y Servicios Humanos.

El HHS no respondió a las preguntas sobre cuántas personas están atrasadas en el pago.