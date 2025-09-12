Alegatos iniciales en el juicio contra el acusado de planear el asesinato de Trump en un campo de golf

El juicio contra un hombre acusado de planear el asesinato de Donald Trump en Florida en un campo de golf el año pasado comenzó ante un gran jurado este jueves.

Luego de tres días de selección de jurados, el proceso entró en su fase principal.

En una situación inusual, Ryan Routh, de 59 años, se está representando a sí mismo en el juicio en Fort Pierce, Florida, que se prevé dure entre dos y cuatro semanas.

El residente de Hawái, quien no tiene formación legal, está acusado de intento de asesinato, agresión a un oficial federal y delitos relacionados con armas de fuego.

Podría enfrentar cadena perpetua si es condenado.

Pocos minutos después de su declaración de apertura, la jueza Aileen Cannon le interrumpió mientras hablaba de la historia de la humanidad y conflictos alrededor del mundo, según la prensa estadounidense.

Poco después, la jueza determinó que los alegatos de apertura estaban terminados y pidió a la fiscalía presentar su primer testigo.

Routh fue arrestado el 15 de septiembre después de que un agente del Servicio Secreto vio el cañón de un rifle sobresaliendo de los arbustos en el perímetro del

campo de golf de West Palm Beach, donde Trump estaba jugando antes de las elecciones de noviembre.

El agente abrió fuego y Routh, quien huyó en un vehículo, fue arrestado poco después.

El incidente ocurrió en medio de medidas de seguridad reforzadas para Trump tras un intento de asesinato el 13 de julio, cuando Matthew Crooks, de 20 años, disparó varias veces durante un mitin, y uno de los disparos rozó ligeramente la oreja derecha del entonces candidato.

El ataque, en el que un asistente al mitin murió, resultó ser un punto de inflexión para el regreso de Trump al poder.

Crooks fue inmediatamente abatido por las fuerzas de seguridad y su motivación sigue siendo desconocida.

La jueza Aileen Cannon fue nombrada por Trump durante su primer mandato como presidente (2017-2021).