Nuevo México es el primer estado en prometer cuidado infantil gratuito para todas las familias

La gobernadora de Nuevo México promete cuidado infantil gratuito y universal para familias de todos los niveles de ingresos.

La gobernadora Michelle Lujan Grisham anunció sus planes esta semana, diciendo que quiere aprovechar la ganancia financiera inesperada de la producción de petróleo y gas para ayudar a más padres eliminando el límite de elegibilidad de ingresos del estado a partir del 1 de noviembre.

Se están definiendo las reglas para el programa y los legisladores aún tienen que aprobar la financiación, pero Nuevo México ya está varios pasos por delante de otros estados cuando se trata de subsidiar el cuidado infantil.

La última iniciativa amplía las inversiones anteriores en educación de la primera infancia extendiendo el acceso a otros 12.000 niños y poniendo a disposición préstamos de bajo interés para estimular la construcción de nuevos centros de cuidado infantil a medida que aumenta la demanda.

Lujan Grisham dice que es un cambio de vida para los padres tener cuidado infantil gratuito, ya que significa que se puede gastar más dinero en servicios públicos y alimentos.

Ganando tracción

Los estadounidenses consideran de manera abrumadora el costo del cuidado infantil como un problema importante, pero existen profundas divisiones sobre cuál debería ser el papel del gobierno para abordarlo, principalmente si debería cubrir los costos.

Muchos estados se ven limitados en lo que pueden asumir a medida que la administración del presidente Donald Trump recorta o congela miles de millones de dólares en fondos para la educación .

Lujan Grisham espera que la iniciativa genere conversaciones más allá de Nuevo México.

«Mi esperanza es que, mientras observamos cómo se desarrollan las elecciones en todo el país, nuestros candidatos al Congreso estén hablando de estas inversiones, nuestros candidatos a gobernador estén hablando de estas inversiones» en el cuidado infantil, dijo el demócrata en su segundo mandato.

El concepto de cuidado infantil gratuito está siendo adoptado por legisladores, incluyendo a Zohran Mamdani, candidato demócrata a la alcaldía de la ciudad de Nueva York, mediante propuestas de aumento de impuestos. El condado más poblado de Oregón impulsó su programa preescolar universal este año a pesar de los problemas de financiación, y el entusiasmo por la educación infantil temprana impulsó la creación el año pasado de una agencia estatal especializada en Illinois.

Pagando la cuenta

En 2020, Nuevo México comenzó a desviar los excedentes de ingresos gubernamentales relacionados con el aumento de la producción de petróleo y gas a un fideicomiso para la educación infantil temprana. El saldo se acerca a los $10 mil millones, con aproximadamente $500 millones en ganancias de inversión que se canalizan anualmente a programas de educación infantil temprana.

La expansión del cuidado infantil se basará en esos ahorros, parte de los fondos federales y una solicitud a los legisladores estatales para que aporten $120 millones adicionales anuales. Esto representa un aumento del 26% sobre el gasto actual de $463 millones, según Michael Coleman, portavoz de Lujan Grisham.

La Legislatura, liderada por los demócratas, se ha opuesto anteriormente a los programas de prestaciones sociales, rechazando reiteradamente los requisitos de licencia familiar remunerada para el sector privado. A los legisladores republicanos les preocupa que el último plan del gobernador resulte en una ayuda económica para las familias adineradas.

En 2022, Nuevo México amplió la elegibilidad y eximió de los copagos para la asistencia de cuidado infantil a las familias que ganaban hasta cuatro veces la tasa federal de pobreza (alrededor de $128,000 para una familia de cuatro este año).

Paul Gessing, presidente de la libertaria Fundación Río Grande en Nuevo México, dijo que es desconcertante que un gobernador demócrata acuda en ayuda financiera a padres de altos ingresos.

«Ya estamos haciendo esto hasta el 400% del nivel de pobreza: es una cantidad de dinero bastante decente para ganar», dijo.

Al eliminar el límite de ingresos, los funcionarios estatales buscan mejorar la estabilidad financiera familiar, fomentar la participación en la economía y preparar mejor a los niños pequeños para la escuela.

Obstáculos

Para satisfacer la creciente demanda, la administración de Lujan Grisham dice que necesitará más de 50 nuevos centros de cuidado infantil autorizados, 120 hogares autorizados que alojen a una docena de niños y hasta 1.000 nuevos hogares registrados que atiendan a cuatro niños.

Las plazas de cuidado infantil ya son escasas en Nuevo México. Además, la asistencia de familias de bajos ingresos disminuyó a medida que la asistencia se extendió a los grupos de mayores ingresos, según un análisis de la oficina de presupuesto y rendición de cuentas de la Legislatura.

También hay poca evidencia de que los niños de Nuevo México estén mejor preparados para la escuela que los de otros estados. La encuesta de 2025 de la Fundación Annie E. Casey clasificó al sistema de educación pública de Nuevo México en el último lugar entre 50 estados.

El plan del gobernador incluye incentivos para mejorar la calidad, como aumentar el salario base por hora de los trabajadores de cuidado infantil a al menos $18 cuando se demuestra excelencia.

La garantía universal de cuidado infantil cubrirá los años cruciales de los bebés y los niños pequeños, antes y después de que los niños sean elegibles para la educación preescolar pública, lo que sufragará unos costes anuales promedio de unos 12.000 dólares por año.

La elegibilidad para recibir asistencia para el cuidado infantil también se extenderá a los abuelos que están a cargo de sus nietos, a menudo debido a que los padres luchan contra la adicción, sin ningún requisito de trabajo.