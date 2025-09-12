Entrenador de baloncesto del área de DC realiza una clínica de networking para honrar a su hijo asesinado en 2023

Han pasado más de dos años desde que Blake Bozeman fue asesinado a tiros en el noreste de DC y solo recientemente su padre, el veterano entrenador de baloncesto universitario Todd Bozeman, pudo tener algo más que una breve conversación al respecto.

“Extrañamos a Blake. Lo extrañamos cada día”, admitió Todd Bozeman. “Aún tenemos nuestros momentos”.

Pero este domingo, espera tener un momento más positivo, mientras trabaja para honrar el legado de su hijo.

La Clínica de Entrenadores de Baloncesto Twenty2 y el Brunch de Networking se celebrarán en la Escuela Secundaria Bishop McNamara en Forestville, Maryland. Reunirán a entrenadores de la NBA y equipos universitarios, así como a otros profesionales del deporte, en un gran brunch de networking.

Ya sea que aspires a que te paguen por entrenar algún día o aspires a ayudar a tus hijos a divertirse y aprender en una liga recreativa, la esperanza es que te vayas con algo bueno de ello.

“Esto es para entrenadores de todos los niveles”, dijo Bozeman. “Puedes ser entrenador de fin de semana. Puedes ser un padre o madre que esté pensando en entrenar a uno de los equipos de niñas y niños, hombres y mujeres”.

“Adquirirán muchos conocimientos de baloncesto”, añadió. “Esperamos que aprendan cosas que les permitan mejorar, mejorar a sus jugadores y sus programas. Y verán un liderazgo que se formó aquí mismo en el DMV”.

La Fundación Blake Bozeman pone énfasis en la salud mental y la amenaza de la violencia armada, pero también en la educación financiera.

“Nunca es demasiado pronto ni demasiado tarde para pensar en la educación financiera y en cómo ponerse en una posición que le permita proteger a su familia en el futuro”, afirmó Bozeman.

Bozeman entrenó a su hijo Blake en la Universidad Estatal Morgan, y dijo que Blake empezó a seguir sus pasos entrenando brevemente en la escuela secundaria. Tras su retiro, Blake empezó a hacer planes para retomar el deporte en los días previos a su asesinato.

“Eso fue lo último que hizo afuera… antes de la noche”, dijo Bozeman. “Estaba en un entrenamiento de baloncesto, y al regresar, habló de la alegría que le produjo estar en ese entrenamiento. Y dijo que tenía un plan”.

“No sabíamos que ese sería el alcance del plan”, añadió.

La clínica se llevará a cabo en la escuela secundaria Bishop McNamara de 9 a. m. a 5 p. m. el domingo 14 de septiembre. Contará con la participación de entrenadores y cazatalentos profesionales y universitarios, así como lecciones sobre análisis de video.

«Solo intento dar a conocer esta parte de la industria a la mayor cantidad de gente posible», dijo Bozeman. «Se pueden enseñar lecciones de vida a través del baloncesto, que es lo que he hecho durante toda mi carrera».

Bozeman dijo que quiere seguir honrando a su hijo fallecido y retribuir a la comunidad.

“La fundación nos está dando la oportunidad de intentar hacer lo que podamos para convertir la tragedia en un propósito”, dijo.