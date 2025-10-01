Agentes federales agreden a periodistas afuera de la corte de inmigración, enviando a uno al hospital

Agentes federales agarraron y empujaron a periodistas en un pasillo afuera de una corte de inmigración de la ciudad de Nueva York el martes, enviando a uno al hospital en el último enfrentamiento entre las autoridades que aplican la ofensiva migratoria del presidente Donald Trump y miembros del público que buscan observar y documentar sus acciones.

Un periodista visual identificado como L. Vural Elibol, de la agencia de noticias turca Anadolu, se golpeó la cabeza contra el suelo en el 26 Federal Plaza de Manhattan después de que agentes de Inmigración y Control de Aduanas de Estados Unidos empujaran a un periodista fuera de un ascensor público y arrojaran a otro al suelo, según un video y testigos.

Un transeúnte sujetó la cabeza de Elibol y una enfermera lo atendió hasta que llegó una ambulancia, según testigos. Un video lo muestra con un collarín ortopédico mientras los paramédicos lo sacaban del edificio en camilla. Los otros periodistas, el jefe de la oficina de policía de Nueva York, Dean Moses, y Olga Fedorova, fotógrafa independiente, cuyos clientes incluyen a The Associated Press, resultaron ilesos.

La subsecretaria de Seguridad Nacional, Tricia McLaughlin, defendió las acciones de los agentes, diciendo que estaban siendo “acosados ​​por agitadores y miembros de la prensa, que obstruían las operaciones”.

“Los agentes ordenaron repetidamente a la multitud de agitadores y periodistas que retrocedieran, se movieran y salieran del ascensor”, declaró McLaughlin. “Los alborotadores y los políticos santuario que animan a las personas a interferir en los arrestos están creando activamente entornos hostiles que ponen en peligro a los agentes, a los detenidos y al público”.

Se dejó un mensaje a la agencia de noticias Anadolu solicitando comentarios.

Moses dijo que la situación se intensificó cuando agentes enmascarados lo agarraron y lo empujaron desde un ascensor en el piso 12 mientras intentaba fotografiarlos mientras arrestaban a una mujer que acababa de salir de la corte de inmigración.

“Entré al ascensor detrás de ellos y empezaron a gritarme”, declaró Moses a amNewYork. “Luego me empujaron, me agarraron de los brazos y empezaron a sacarme del ascensor. Intenté sujetarme, pero me empujaron”.

Un video tomado por la fotógrafa Stephanie Keith mostró que durante la lucha, otro agente empujó a Fedorova, quien cayó hacia atrás hacia donde Elibol yacía en el suelo.

Fedorova dijo que los fotógrafos habían trabajado en el pasillo frente a la corte de inmigración durante meses sin incidentes. Los agentes que realizaron los arrestos el martes, añadió, no anunciaron ningún límite de acceso para los periodistas ni aclararon que estaban realizando un arresto al subir al ascensor.

“Si nos dicen que salgamos, que no crucemos cierta línea, obedecemos sus órdenes”, dijo Fedorova. “En este caso, a nadie le quedó claro que se tratara de una detención”.

El episodio ocurrió apenas unos días después de que un agente federal del tribunal de inmigración de Manhattan fuera captado en video empujando a una mujer ecuatoriana contra una pared y al suelo después de que su esposo fuera arrestado.

Ambos enfrentamientos tuvieron lugar en una parte del edificio federal que está abierta al público y que habitualmente está llena de inmigrantes que se dirigen a las audiencias judiciales o regresan de ellas, agentes que esperan para realizar arrestos, activistas que están allí para protestar por los arrestos y periodistas que documentan los enfrentamientos.

Los demócratas electos, incluida la gobernadora de Nueva York, Kathy Hochul, denunciaron el uso de la fuerza por parte de los agentes y la agresiva aplicación de las leyes migratorias por parte de la administración republicana.

“Este abuso contra los inmigrantes respetuosos de la ley y los reporteros que cuentan sus historias debe terminar”, escribió Hochul en una publicación en redes sociales. “¿Qué demonios estamos haciendo aquí?”

El asambleísta estatal Zohran Mamdani, candidato a la alcaldía de la ciudad de Nueva York, declaró: «No podemos aceptar ni normalizar lo que ya se ha convertido en violencia rutinaria en el 26 de Federal Plaza. No tiene cabida en nuestra ciudad».