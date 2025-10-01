Propietario de un negocio es reconocido por crear empleos para personas con discapacidades

Robin Rinearson pasó décadas como oftalmóloga pediátrica, pero se frustró cuando su sobrino fue enviado a casa desde el trabajo durante la pandemia.

Tiene parálisis cerebral y llevaba ocho años trabajando para una empresa en Lorton, Virginia. La empresa no podía hacer adaptaciones para los adultos con discapacidad que trabajaban allí.

Así que Jake se quedó sin trabajo y se aburrió. No tenía muchos amigos y el trabajo era una parte importante de su vida social.

La experiencia impulsó a Rinearson, quien trabajó con adultos con necesidades especiales en su consultorio del norte de Virginia, a abrir Jake’s Ice Cream en 2021. La tienda brindaba oportunidades laborales a personas con discapacidades y amplió esa visión en 2023 cuando abrió Jake’s Gourmet Popcorn en Seven Corners Center en Falls Church, Virginia.

A principios de este mes, Rinearson recibió el premio humanitario de su alma máter, el Colegio de Optometría de Illinois. Este honor se otorga generalmente a graduados que han realizado obras de caridad, generalmente relacionadas con la atención oftalmológica, en países más pobres, comentó Rinearson. Pero este año, fue seleccionada.

“Al jubilarme, he gastado mi propio dinero en abrir ambas tiendas”, dijo Rinearson. “Soy empleado no remunerado en ambas tiendas. Me dedico a mejorar la vida de las personas con discapacidad”.

La heladería abrió durante la pandemia y, si bien el negocio no estaba en auge, Rinearson dijo que creció lo suficiente en el segundo año como para considerar una segunda ubicación.

Encontró el local de Jake’s Gourmet Popcorn con el doble de espacio y el mismo precio de alquiler. Pero una cláusula de no competencia en su contrato de arrendamiento original le impidió abrir otro local cerca sin un aumento de alquiler.

Durante una reunión en Chicago, Rinearson paseó por el centro. Recordó que hay una tienda de palomitas cada tres cuadras, pero no hay muchas en la región de Washington D. C. Eso la inspiró a abrir la suya, con la misma visión de crear empleos para el personal con discapacidades.

Todo empezó con 120 galones de palomitas de maíz.

Lo que empezó con un pedido de 120 galones de palomitas para un evento en el Museo Nacional del Indio Americano se ha convertido en una tienda que ahora atiende eventos corporativos. Solo recibe entre 10 y 15 clientes sin cita previa al día, comentó. Pero elaboran cientos de bolsas de palomitas para grandes empresas.

La tienda ofrece más de 30 sabores de palomitas y elabora dos tipos: palomitas mariposa, similares a las que se preparan en microondas domésticos; y palomitas hongo, llamadas así por su mayor tamaño y densidad.

Los miembros del personal siguen cuidadosamente las recetas y listas de verificación, asegurándose de que la tienda siga siendo sensible a los clientes con alergias u otras restricciones.

“Mi parte es asegurarme de que todos en la comunidad que nos rodea entiendan que son personas normales”, dijo Rinearson. “Quieren lo mismo que tú y yo”.

Mesha O’Dell, quien trabajaba en la tienda de palomitas el martes, dijo que el espacio «me proporciona un lugar para trabajar. Siendo yo una adulta con discapacidad visual, a menudo puede ser difícil para alguien con discapacidad encontrar trabajo».

Debbie Garrett, por su parte, dijo que le gusta trabajar en la tienda, «y me gustan las palomitas de maíz y me gusta trabajar con Robin».

Una curva de aprendizaje pronunciada que vale la pena

En ambas tiendas, Rinearson comentó que los empleados están entusiasmados con su trabajo y no ponen excusas para no hacer un turno. El proceso de aprendizaje puede ser complicado, comentó, pero son confiables una vez que adquieren una nueva habilidad.

Y ambas heladerías están evolucionando. En Jake’s Ice Cream, los empleados han empezado a preparar galletas, pasteles y tartas de helado. Los sabores son de primera calidad, elaborados con ingredientes de Baltimore.

Los sabores de helado y palomitas de maíz cambian según la temporada y, para apoyar las recaudaciones de fondos de la comunidad, las tiendas ofrecen eventos en los que el ganador puede crear su propio sabor de helado o palomitas de maíz.

Algunas personas sienten curiosidad por visitar las tiendas al descubrir que emplean principalmente a personas con discapacidad, «pero esperan que las cosas no sean tan maravillosas. Recibes el voto de lástima o la visita de curiosidad. Si tu producto no es de primera calidad, esas personas no volverán», dijo Rinearson.

Muchos de los empleados de la tienda están tomando clases universitarias y obteniendo sus licencias de conducir, agregó.

“Puede que sea un poco más difícil entenderles cuando hablan”, dijo Rinearson. “Puede que caminen un poco más despacio, pero no hay familia que no se vea afectada por la discapacidad en algún momento, ya sea de nacimiento, consecuencia de una lesión o una intervención quirúrgica, o de la edad avanzada que empieza a desmoronarse; todas las familias tienen a alguien con discapacidad en su familia. Cuando se trata de tu propia familia, no sueles alejarte de esas personas”.