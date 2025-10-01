Trump dice que su administración está cerca de llegar a un acuerdo con la Universidad de Harvard

El presidente Donald Trump dijo el martes que su gobierno está cerca de llegar a un acuerdo con la Universidad de Harvard, a la que ha sometido a una serie de investigaciones y a recortes de fondos por miles de millones de dólares mientras presiona para que se realicen cambios en sus políticas y gobernanza.

Una tregua con la universidad más antigua y rica del país pondría fin a un enfrentamiento que ha puesto a prueba la independencia de las universidades estadounidenses.

Trump asumió el cargo prometiendo recortar la financiación de las escuelas que desafiaran su agenda, y prometió eliminar la «conciencia social». Su campaña de presión se centró en la institución de la Ivy League tras rechazar sus demandas.

Trump inicialmente dijo que se había llegado a un acuerdo, pero luego indicó que los funcionarios estaban «cerca de finalizarlo». «Aún no lo hemos hecho», dijo en la Casa Blanca.

Trump afirmó que el acuerdo incluye un pago de 500 millones de dólares de Harvard que se utilizaría para crear una gigantesca escuela de oficios, una serie de escuelas de oficios dirigidas por Harvard. Trump lo describió como una inversión para revitalizar las escuelas de oficios y formar trabajadores para las plantas estadounidenses.

“Enseñarán a la gente cómo hacer IA y muchas otras cosas”, dijo Trump.

Harvard y la Casa Blanca no respondieron inmediatamente a las solicitudes de comentarios.

Un acuerdo abriría la puerta a una resolución de las sanciones que han incluido recortes a más de 2.600 millones de dólares en subvenciones de investigación de Harvard, pérdidas de contratos federales y esfuerzos para cortar la capacidad de la escuela para inscribir a estudiantes extranjeros.

La administración de Trump ha acusado a Harvard de tolerar el antisemitismo, en particular durante las protestas del año pasado por la guerra entre Israel y Hamás . En una carta a Harvard, funcionarios federales afirmaron que el campus fue «invadido por un campamento inadmisible que duró varias semanas» que atemorizó a los estudiantes judíos e israelíes e interrumpió sus estudios.

El presidente de Harvard, Alan Garber, reconoció que hay problemas con el antisemitismo y el prejuicio antimusulmán en el campus, pero dijo que Harvard ha tomado medidas para combatir los prejuicios.

A principios de este mes, un juez federal de Boston ordenó a la administración Trump revertir los recortes a la financiación de la investigación , dictaminando que estos constituían una represalia ilegal por el rechazo de Harvard a las exigencias de la administración. El gobierno había vinculado la congelación de la financiación a la gestión de Harvard de las acusaciones de antisemitismo, pero el juez declaró que la investigación de la universidad, con financiación federal, tenía poca relación con la discriminación contra los judíos.

En abril, Harvard se convirtió en la primera universidad en desafiar abiertamente las amplias demandas de la administración, lo que desencadenó una creciente lucha con crecientes sanciones por parte de la administración.

Incluso mientras Harvard se enfrentaba a la Casa Blanca en los tribunales, ambas partes se habían reunido para negociar una solución al impasse. Trump había insinuado previamente que un acuerdo con Harvard estaba cerca , pero pasaron semanas sin que se resolviera el impasse.

Algunos profesores han instado a no llegar a ningún acuerdo con la Casa Blanca, afirmando que ello supondría ceder la independencia a un gobierno que ha excedido sus límites.

La administración llegó previamente a acuerdos de conciliación con las universidades de Columbia y Brown para resolver las investigaciones de derechos civiles y restaurar su financiación federal para la investigación.