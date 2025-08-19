Dos muertos y tres heridos en un tiroteo en el sur de Virginia Occidental

Un tiroteo en el sur de Virginia Occidental el lunes dejó dos personas muertas, incluido un presunto pistolero, junto con otras tres heridas, dijo la policía.

El sheriff del condado de Fayette, Jess McMullen, informó que el tiroteo ocurrió en Mount Carbon. La policía encontró al presunto pistolero muerto dentro de su residencia, aparentemente por una herida de bala autoinfligida, mientras que otra persona fue hallada muerta en una cochera vecina.

Otras tres personas sufrieron heridas de bala leves y estaban recibiendo atención médica, dijo McMullen a los medios de comunicación.

Las identidades de los muertos no fueron reveladas inmediatamente.

Posteriormente se levantó la recomendación de que los residentes permanecieran en sus casas.

No se disponía de más detalles sobre el tiroteo. Un mensaje telefónico dejado al departamento del sheriff no recibió respuesta inmediata el lunes por la noche.