Un legislador de Georgia quiere que Arlington y Alexandria formen parte de Washington D.C.

Un miembro republicano del Congreso está causando revuelo en el norte de Virginia con su iniciativa para incorporar Arlington y Alexandria a Washington D.C., arrebatando el voto a 400.000 residentes de la más competitiva políticamente Virginia e incluyéndolos en el Distrito, que ya es predominantemente demócrata.

El representante de Georgia, Rich McCormick, presentó la «Ley para que Washington D.C. vuelva a ser equitativa» tras las elecciones especiales del martes en Virginia, en un mapa electoral manipulado que podría dar a los demócratas una ventaja de 10 a 1 escaños en la Cámara de Representantes y potencialmente inclinar la balanza de poder en la cámara del Congreso.

Los votantes aprobaron el nuevo mapa electoral por unos 100.000 votos, con el 98% del total escrutado hasta el viernes por la noche. Sin embargo, un juez impidió que Virginia certificara esos resultados y promulgara el nuevo mapa de distritos electorales.

El proyecto de ley de McCormick devolvería las dos jurisdicciones de Virginia a Washington D.C., como ocurría hasta la década de 1840.

Hasta entonces, el presidente George Washington había diseñado Washington D.C. para que fuera un cuadrado de casi 10 millas de lado.

McCormick afirmó que su proyecto de ley pondría fin al debate sobre la redistribución de distritos en la mancomunidad .

“Eso ha distorsionado el sistema desde entonces. Si lo piensas bien, eso es lo que ha causado toda esta consternación”, dijo McCormick en un video publicado en redes sociales. “Devuélvanle a Virginia exactamente lo que le corresponde, devuélvanle a Washington D.C. lo que le corresponde y arreglen esto de una vez por todas”.