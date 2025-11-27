Afgano es detenido tras disparar a dos miembros de la Guardia Nacional cerca de la Casa Blanca

Un ciudadano afgano ha sido acusado de disparar a dos miembros de la Guardia Nacional de Virginia Occidental a pocas cuadras de la Casa Blanca en un descarado acto de violencia en un momento en que la presencia de tropas en la capital de la nación y otras ciudades del país se ha convertido en un punto de conflicto político.

El director del FBI, Kash Patel, y la alcaldesa de Washington, Muriel Bowser, informaron que los guardias fueron hospitalizados en estado crítico tras el tiroteo del miércoles por la tarde. El gobernador de Virginia Occidental, Patrick Morrisey, se retractó el miércoles de su declaración sobre la muerte de los soldados, alegando haber recibido «informes contradictorios» sobre su estado.

El inusual tiroteo de miembros de la Guardia Nacional en suelo estadounidense, el día antes del Día de Acción de Gracias, ocurre en medio de peleas judiciales y un debate de políticas públicas más amplio sobre el uso del ejército por parte de la administración Trump para combatir lo que los funcionarios describen como un problema de delincuencia fuera de control.

La administración Trump ordenó rápidamente el envío de 500 miembros más de la Guardia Nacional a Washington.

El sospechoso que estaba detenido también recibió un disparo y tenía heridas que no se cree que pongan en peligro su vida, según un funcionario policial que no estaba autorizado a discutir el asunto públicamente y habló con AP bajo condición de anonimato.

El sospechoso de 29 años, ciudadano afgano, ingresó a Estados Unidos en 2021 a través de la Operación Aliados Bienvenida, un programa de la administración Biden que evacuó y reasentó a decenas de miles de afganos después de la retirada de Estados Unidos del país, dijeron las autoridades.

La iniciativa trajo a aproximadamente 76.000 personas a Estados Unidos, muchas de las cuales habían trabajado junto a tropas y diplomáticos estadounidenses como intérpretes y traductores. Desde entonces, ha sido objeto de un intenso escrutinio por parte de Trump y sus aliados, congresistas republicanos y algunos organismos de control del gobierno debido a las deficiencias en el proceso de selección y la rapidez de las admisiones, incluso cuando sus defensores afirman que ofreció un salvavidas a las personas en riesgo de represalias talibanes.

El sospechoso, quien residía en el estado de Washington, fue identificado por las autoridades como Rahmanullah Lakanwal, pero las autoridades aún trabajaban para confirmar sus antecedentes, según informaron dos agentes y una persona familiarizada con el asunto. Estas personas no pudieron revelar los detalles de la investigación en curso y hablaron con The Associated Press bajo condición de anonimato.

Lakamal llegó a Bellingham, Washington, a unas 79 millas (127 kilómetros) al norte de Seattle, con su esposa y cinco hijos, dijo su ex propietaria Kristina Widman.

El miércoles por la noche, en un mensaje de video publicado en las redes sociales, el presidente Donald Trump pidió una nueva investigación de todos los refugiados afganos que ingresaron bajo la administración Biden.

«Si no pueden amar a nuestro país, no los queremos», dijo, y agregó que el tiroteo fue «un crimen contra toda nuestra nación».

Jeffery Carroll, subjefe ejecutivo de la policía de Washington D. C., declaró que los investigadores desconocían el motivo del ataque. Carroll indicó que el agresor «apareció en la esquina» e inmediatamente comenzó a disparar contra los soldados, citando un video revisado por los investigadores.

“Este fue un tiroteo selectivo”, dijo Bowser.

Las tropas retuvieron al tirador

El tiroteo ocurrió aproximadamente a dos cuadras al noroeste de la Casa Blanca, cerca de una estación de metro. Al oír disparos, otros soldados en la zona corrieron hacia el pistolero y lo sujetaron tras recibir el disparo, dijo Carroll.

«Parece ser un hombre armado solitario que levantó un arma de fuego y tendió una emboscada a estos miembros de la Guardia Nacional», dijo Carroll, y agregó que no estaba claro si uno de los miembros de la guardia o un agente del orden público disparó al sospechoso.

«En este momento no tenemos otros sospechosos», dijo Carroll en una conferencia de prensa.

Al menos uno de los miembros de la guardia intercambió disparos con el tirador, dijo otro funcionario policial que no estaba autorizado a discutir el asunto públicamente y habló bajo condición de anonimato.

Un video en las redes sociales compartido inmediatamente después mostró a los socorristas realizando RCP a uno de los soldados y tratando al otro en una acera cubierta de vidrios rotos.

Testigos vieron a gente huyendo

Michael Ryan estaba justo al otro lado de la calle cuando oyó fuertes explosiones y echó a correr con otros. Al regresar más tarde, declaró a AP que vio a una persona inmovilizada en el suelo mientras la gente gritaba «¡Agáchate!» y, cerca, soldados de la Guardia Nacional se abrazaban.

«Es una situación terrible de ver», dijo Ryan.

Emma McDonald, quien salió de una estación de metro justo después de los disparos, dijo que ella y un amigo buscaron refugio en un café. McDonald declaró a AP que minutos después vio a los servicios de emergencia rodando una camilla con un miembro de la Guardia Nacional cuya cabeza estaba cubierta de sangre.

La policía acordonó el lugar, las luces de los vehículos de bomberos y policía destellaron y las hélices de los helicópteros resonaron sobre el lugar. Agentes del Servicio Secreto y de la Oficina de Alcohol, Tabaco, Armas de Fuego y Explosivos estaban presentes, y tropas de la Guardia Nacional montaban guardia en las inmediaciones. Al menos un helicóptero aterrizó en el National Mall.

«Creo que es un sombrío recordatorio de que los soldados, ya sean en servicio activo, en la reserva o en la Guardia Nacional, nuestros soldados son la espada y el escudo de los Estados Unidos de América», dijo el vicepresidente JD Vance en Fort Campbell, Kentucky, donde pronunció un mensaje de Acción de Gracias a las tropas.

El general Steven Nordhaus, jefe de la Oficina de la Guardia Nacional, descartó los planes de pasar las vacaciones con las tropas en la Bahía de Guantánamo para viajar a DC y estar con los miembros de la guardia allí.

El secretario del Ejército, Dan Driscoll, dijo en las redes sociales que visitó a los miembros heridos de la Guardia Nacional en el hospital y que su “corazón se rompe por ellos”.

Tropas desplegadas en DC bajo orden de emergencia

Trump emitió una orden de emergencia en agosto que federalizó la fuerza policial local y envió tropas de la Guardia Nacional de ocho estados y el Distrito de Columbia. La orden expiró un mes después, pero las tropas permanecieron.

Casi 2.200 soldados están asignados actualmente a la fuerza de tarea conjunta que opera en la ciudad, según la última actualización del gobierno.

La semana pasada, una jueza federal ordenó poner fin al despliegue, pero también suspendió su orden durante 21 días para permitir que la administración tuviera tiempo de retirar las tropas o apelar.

Los miembros de la guardia han patrullado vecindarios, estaciones de tren y otros lugares, han participado en puestos de control de carreteras y han sido asignados para recoger basura y proteger eventos deportivos.

Más de 300 miembros de la Guardia Nacional de Virginia Occidental fueron desplegados en agosto. Unos 160 de ellos se ofrecieron como voluntarios la semana pasada para extender su despliegue hasta finales de año, mientras que los demás regresaron a casa hace poco más de una semana.