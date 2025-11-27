Dos hermanos presuntamente conspiraron para matar a agentes de ICE

Dos hermanos fueron arrestados en Virginia después de que un oficial de policía fuera de servicio escuchó a los hombres supuestamente discutiendo planes para matar a oficiales de inmigración, dijo el miércoles el Departamento de Seguridad Nacional de Estados Unidos.

John Wilson Bennett y Mark Booth Bennett, ambos ciudadanos estadounidenses, fueron arrestados a finales de la semana pasada bajo acusaciones de que planeaban llevar a cabo ataques contra agentes de Inmigración y Control de Aduanas, según el anuncio del departamento.

Dijo que el departamento inició una investigación el 17 de noviembre con el Departamento de Policía de Virginia Beach después de que un oficial de policía fuera de servicio de Norfolk, Virginia, informara que escuchó a los hermanos supuestamente discutiendo planes para «matar oficiales de policía y agentes de ICE».

Mark Bennett también fue presuntamente escuchado diciendo que iba a Las Vegas para reunirse con otras personas y comprar armas de fuego para perpetrar los ataques, según el comunicado del departamento. Añadió que Mark Bennett fue arrestado el 19 de noviembre en el Aeropuerto Internacional de Norfolk, donde tenía previsto volar a Las Vegas. Más tarde ese mismo día, John Bennett, subdirector de la escuela secundaria Kempsville, fue arrestado en Virginia Beach.

Ambos hombres fueron acusados ​​de “conspiración para cometer lesiones maliciosas”, según los registros judiciales.

«Es escalofriante que un ser humano, y mucho menos un educador infantil, planee emboscar y matar a agentes del orden público de ICE, ofreciendo detalles tales como conseguir un rifle de alto calibre que perforaría los chalecos antibalas de los agentes del orden», dijo Tricia McLaughlin, secretaria adjunta de asuntos públicos, en un comunicado.

Los hermanos y sus abogados no pudieron ser contactados inmediatamente para realizar comentarios.

Durante una audiencia celebrada la semana pasada en el Tribunal General de Distrito de Virginia Beach, sus abogados afirmaron que la conversación se basaba en rumores y que los hermanos no representaban ninguna amenaza para la comunidad, según el medio de comunicación de Virginia 13 News Now. Los abogados afirmaron que Mark Bennett viajaba a Las Vegas para una carrera de Fórmula 1 antes de ser detenido en el aeropuerto de Norfolk, según el informe periodístico.

Fueron puestos en libertad bajo arresto domiciliario bajo supervisión previa al juicio, según el informe de prensa.

La declaración de McLaughlin destacó lo que ella describió como un marcado aumento en las agresiones y amenazas de muerte contra oficiales de inmigración, incluidos casos de recompensas por sus cabezas, amenazas a sus familias, acoso y doxing en línea.

El arresto se produce en un momento de creciente tensión en el país por la aplicación de las leyes federales de inmigración.

Los funcionarios de Seguridad Nacional han intensificado las acciones de cumplimiento de la ley bajo la amplia ofensiva antiinmigrante del Presidente Donald Trump resaltada por arrestos masivos, incluyendo la focalización de ciudades gobernadas por demócratas como Chicago y Los Ángeles para operaciones de barrido.

El Departamento de Policía de Virginia Beach confirmó los arrestos en un comunicado y el jefe Paul Neudigate calificó las acusaciones de «increíblemente alarmantes».