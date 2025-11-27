Trump denuncia un «acto de terror» tras los disparos contra dos guardias nacionales en Washington

El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, denunció el miércoles un «acto de terror» y prometió reforzar sus políticas antiinmigración después de que dos miembros de la Guardia Nacional resultaran heridos cerca de la Casa Blanca por disparos imputados a un afgano.

El sospechoso de herir a ambos agentes es un ciudadano afgano que trabajó durante 10 años con las fuerzas de Washington en Afganistán antes de ser evacuado a Estados Unidos en agosto de 2021, afirmaron el miércoles medios locales.

NBC News citó a un familiar del sospechoso y a varios funcionarios policiales que identificaron al hombre como Rahmanullah Lakanwal, de 29 años.

La cadena Fox News, quien citó como fuente al director de la Agencia Central de Inteligencia, John Ratcliffe, detalló que el hombre trabajó con varias entidades del gobierno estadounidense, incluido los servicios de inteligencia.

El presunto autor del ataque también solicitó el asilo en 2024 y las autoridades se lo concedieron a principios de año, indicó CNN citando al FBI.

En un breve video, Trump dijo que el sospechoso llegó a Estados Unidos en 2021 «en esos vuelos infames», una referencia a las evacuaciones de afganos tras la toma del poder de los talibanes después de la retirada de Washington del país.

Indicó que su controvertida política para expulsar migrantes que están en Estados Unidos de manera irregular, el núcleo de su agenda doméstica, recibirá un nuevo impulso.

En el mensaje de video, Trump señaló la interconexión de tres temas políticamente explosivos: su uso controvertido del ejército en el país, la inmigración y el legado de la guerra de Estados Unidos en Afganistán.

El ataque, en el que resultaron heridos ambos militares así como el presunto autor, fue «un acto de maldad, un acto de odio y un acto de terror», dijo.

«Fue un crimen contra toda nuestra nación», añadió.

Los disparos tuvieron lugar por la tarde en pleno centro de Washington, donde cientos de agentes de la Guardia Nacional patrullan desde agosto las calles a petición de Trump y en contra de la opinión de las autoridades locales demócratas.

– El Servicio de Ciudadanía e Inmigración toma medidas –

Poco después del discurso del mandatario, el Servicio de Ciudadanía e Inmigración de Estados Unidos (USCIS), la agencia federal que supervisa la inmigración legal, tomó medidas.

«Con efecto inmediato, se detiene indefinidamente el procesamiento de todas las solicitudes de inmigración relacionadas con ciudadanos afganos, en espera de una revisión adicional de los protocolos de seguridad y verificación», escribió la dependencia en redes sociales.

Shawn VanDriver, el presidente de AfghanEvac, un grupo que ayudó a reasentar afganos en Estados Unidos tras la retirada de Washington, subrayó que «el acto aislado y violento de este individuo no debe ser usado como excusa para definir o menospreciar a toda una comunidad».

Jeffery Carroll, jefe adjunto de la policía de Washington, dijo que el atacante «tendió una emboscada» a sus víctimas.

«Dobló la esquina, levantó un arma de fuego y disparó contra los miembros de la Guardia Nacional», afirmó.

La policía de Washington dijo que de momento «no tenía conocimiento de ningún motivo».

Se trata del incidente más grave contra la Guardia Nacional desde que Trump comenzó a enviar tropas a las calles de varias ciudades gobernadas por demócratas poco después de comenzar su segundo mandato en enero.

Un reportero de la AFP cerca del lugar escuchó varios disparos fuertes y vio a personas corriendo. Decenas de transeúntes quedaron atrapados en el caos.

«Escuchamos disparos. Estábamos esperando en el semáforo en rojo y hubo varios disparos», relató a la AFP Angela Perry, una agente de seguridad de 42 años que estaba en su auto con sus dos hijos.

«Podías ver a los miembros de la Guardia Nacional corriendo hacia el metro con sus armas desenfundadas», añadió.

Poco después de los disparos, agentes de seguridad inundaron la zona. Oficiales armados con rifles custodiaban detrás de una cinta amarilla el perímetro, mientras un helicóptero sobrevolaba la zona.

Periodistas de AFP vieron, a dos calles de la Casa Blanca, a una persona vestida de uniforme militar siendo evacuada en una camilla.

Tras el tiroteo del miércoles, el secretario de Defensa, Pete Hegseth, anunció el despliegue de 500 soldados adicionales en Washington, sumando un total de 2.500.

El pasado jueves, un juez federal dictaminó que el despliegue de tropas de la Guardia Nacional por parte de Trump en la capital de los Estados Unidos era ilegal.