Advierten que «no permitirán» influencia de China en canal de Panamá

El gobierno de Donald Trump «no permitirá» que China «ponga en peligro» la operación del canal de Panamá, advirtió este martes el secretario de Defensa de Estados Unidos, Pete Hegseth, en una visita al país centroamericano.

Hegseth es el segundo alto funcionario estadounidense que visita Panamá desde que Trump llegó a la Casa Blanca en enero y prometió, bajo el argumento de que está bajo influencia de China, «recuperar» el canal construido por Estados Unidos.

«Hoy el canal de Panamá enfrenta nuevas amenazas, Estados Unidos no permitirá que la China comunista ni cualquier otro país ponga en peligro la operación ni la integridad del canal», dijo el jefe del Pentágono en un discurso en una base naval ubicada en la entrada de la vía por el Pacífico.

Trump incluso no ha descartado el uso de la fuerza para retomar el control de la ruta por donde pasa un 5% del comercio marítimo mundial, entregada a Panamá por Estados Unidos en 1999 en virtud de tratados bilaterales.

Hegseth, quien llego a Panamá al filo de la medianoche del lunes y se reunió este martes con el presidente José Raúl Mulino, aseguró que ambos países reforzarán la cooperación para mantener «el canal seguro» y alejarlo de «la influencia» china.

«Quiero ser muy claro. China no construyó este canal, no opera este canal. Y China no armará este canal», expresó el jefe del Pentágono, quien visitará esta tarde las esclusas de la estratégica vía interoceánica.

En reiteradas ocasiones, Mulino ha negado que Pekín opere o influya en la operación de la ruta, y asegura que «el canal es y seguirá siendo de Panamá».

No obstante, el secretario de Defensa estadounidense insistió en que «empresas chinas siguen teniendo control sobre la infraestructura crítica en la zona del canal».

«Esto le da a China la posibilidad de llevar a cabo actividades de vigilancia, (…) esto hace que Panamá y Estados Unidos sean menos seguros», agregó.

– «Trump, saca tus manos de Panamá» –

Washington considera una «amenaza» a la seguridad nacional y regional que la empresa Hutchison Holdings, de Hong Kong, opere los puertos de Balboa (Pacífico) y Cristóbal (Atlántico), en ambas entradas al canal.

El lunes, poco antes de la llegada de Hegseth, la Contraloría de Panamá divulgó los resultados de una auditoría según la cual la subsidiaria de la compañía china incumplió el contrato y, entre varias anomalías, no entregó al país unos 1.200 millones de dólares que le corresponden por la concesión para que opere esos puertos.

En medio de las tensiones por el canal, Hutchison anunció el 4 de marzo que vendería 43 puertos en 23 países, incluidas sus operaciones en Panamá, a un consorcio estadounidense. Pero el negocio no se cerró el 2 de abril, como estaba previsto, por una investigación en curso de los reguladores chinos.

Esa transacción fue considerada por Trump como parte del proceso para «recuperar» el canal.

La visita de Hegseth a Panamá sigue a la que realizó en febrero el secretario de Estado, Marco Rubio, quien pidió al gobierno de Panamá medidas concretas para reducir la presencia de China en el país.

Durante esa visita, Mulino anunció que no renovaría el acuerdo comercial y económico conocido como la Franja y la Ruta de la Seda, proyecto insignia del gobierno de Xi Jinping, firmado en 2017 por Panamá.

El jefe del Pentágono alabó este martes esa decisión de Mulino: «Es un reflejo de lo bien que entiende su gobierno la amenaza que presenta la China».

El ministro de Seguridad de Panamá, Frank Abrego, aseguró que abordó con Hegseth, quien participará el miércoles en una conferencia de seguridad con funcionarios centroamericanos, formas de fortalecer «la cooperación regional».

Mientras el secretario de Defensa se reunía con Mulino, unas 200 personas, convocadas por sindicatos y organizaciones de izquierda, protestaron en el centro de la ciudad contra su visita.

Los manifestantes ondearon banderas panameñas y quemaron la de Estados Unidos. Uno de los carteles que llevaban decía: «Trump, saca tus manos de Panamá».