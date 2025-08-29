Acusan por delito menor a manifestante que lanzó sándwich a policía en Washington

Un hombre que arrojó un sándwich a un agente federal de inmigración desplegado por el presidente Donald Trump en la capital estadounidense fue acusado el jueves de un delito menor, después de que la fiscalía no lograra una acusación formal por un delito grave.

Sean Dunn, de 37 años, exempleado del Departamento de Justicia, fue arrestado el 10 de agosto tras lanzar un sándwich de 30 centímetros a un agente de Aduanas y Protección Fronteriza de Estados Unidos que patrullaba la ciudad.

El incidente fue grabado en video y se hizo viral. En las imágenes se ve a Dunn gritando a los agentes, lanzando el sándwich y huyendo a pie.

Apodado por los medios «El chico del sándwich», fue despedido de inmediato de su cargo en el Departamento de Justicia por la fiscal general Pam Bondi.

El fiscal federal para Washington acusó inicialmente a Dunn de agresión grave, pero un gran jurado se negó a principios de esta semana a presentar una acusación formal por ese cargo.

La fiscalía volvió luego a presentar una acusación, esta vez por un delito menor, el de «agredir, resistirse o impedir» a un agente del orden público en el ejercicio de sus funciones.

Trump ordenó a principios de este mes la intervención federal de la policía de Washington y el despliegue de miles de efectivos de la Guardia Nacional para contrarrestar lo que calificado como una delincuencia descontrolada en la capital.

El personal federal encargado de hacer cumplir la ley, incluido el Servicio de Inmigración y Control de Aduanas (ICE), también ha aumentado su presencia en las calles de Washington, generando protestas en esta ciudad mayoritariamente demócrata.

Datos de la policía de Washington mostraron sin embargo descensos significativos en los delitos violentos entre 2023 y 2024.