Los estados buscan desenmascarar a los agentes federales de inmigración y a su propia policía

Las propuestas para prohibir que los agentes federales de inmigración se cubran el rostro con máscaras han cobrado nueva fuerza en algunos estados, en parte gracias a un fallo judicial que bloqueó la primera ley de este tipo en el país, en California.

Poco más de un mes después de la suspensión de la ley en California , el gobernador demócrata del estado de Washington, Bob Ferguson, tenía previsto firmar el jueves una ley que limita el uso de mascarillas por parte de los agentes del orden. La ley entrará en vigor de inmediato y pronto podría extenderse a otros estados.

Proyectos de ley similares contra el uso de mascarillas fueron aprobados definitivamente a principios de este mes por las legislaturas controladas por los demócratas en Oregón y Virginia, y han sido aprobados en al menos una cámara en Hawái, Maryland y Vermont. Estas propuestas se oponen a las tácticas de control migratorio del presidente Donald Trump , en las que agentes federales —algunos con mascarillas— han detenido a miles de personas para su posible deportación, lo que ha generado críticas por considerar que las mascarillas les permiten actuar con agresividad e impunidad.

El Departamento de Seguridad Nacional denunció la nueva medida del estado de Washington como «irresponsable, temeraria y peligrosa».

“Para que quede bien claro: no acataremos esta prohibición inconstitucional”, declaró el departamento en un comunicado.

Pero la cuestión de su constitucionalidad no está clara.

En febrero, un juez federal dictaminó que la prohibición del uso de mascarillas en California discriminaba a los agentes federales, ya que se aplicaba tanto a los agentes federales como a los locales, pero no a los estatales. El fallo representó una victoria para la administración Trump, que impugnó la ley californiana, pero también abrió la puerta a que otros estados intentaran implementarla nuevamente.

La nueva medida de Washington restringe el uso de cubrebocas a todos los agentes del orden federales, estatales y locales, una distinción clave destinada a evitar acusaciones de discriminación contra los funcionarios federales. La mayoría de los proyectos de ley pendientes en otros estados también se aplicarían a todos los agentes del orden.

“Creo que la decisión de California, en muchos sentidos, funcionó como una luz verde para algunos estados que se habían estado preguntando: ‘¿De verdad podemos hacer esto?’”, dijo Bridget Lavender, abogada del personal de la Iniciativa de Investigación sobre la Democracia Estatal en la Facultad de Derecho de la Universidad de Wisconsin.

¿Qué motiva las restricciones al uso de mascarillas?

Si bien los agentes de policía estadounidenses no suelen usar mascarillas, la administración Trump les ha dado cierta libertad para hacerlo como medida de protección para sí mismos y sus familias ante posibles acosos y amenazas. Algunos manifestantes también han usado mascarillas durante enfrentamientos con agentes de inmigración.

Los legisladores de California comenzaron a impulsar restricciones el año pasado después de que algunos agentes federales de inmigración usaran cubrebocas durante operativos de control migratorio a gran escala en Los Ángeles. En septiembre, el gobernador demócrata Gavin Newsom fue el primero en firmar una ley que prohíbe a los agentes federales usar cubrebocas que oculten su identidad. La ley contemplaba excepciones para mascarillas médicas, equipo táctico y algunos otros artículos.

Desde el año pasado, legisladores demócratas de más de 30 estados han presentado proyectos de ley que buscan restringir el uso de cubrebocas por parte de los agentes del orden, según un análisis de Associated Press que utilizó el software de seguimiento de proyectos de ley Plural . Esto incluye un nuevo proyecto de ley en California, que intenta reactivar las restricciones sobre el uso de mascarillas aplicándolas también a los agentes del orden estatales.

¿Cómo se harían cumplir las nuevas restricciones sobre el uso de mascarillas?

La nueva ley de Washington prohíbe a los agentes del orden usar cubrebocas al interactuar con el público, con excepciones para agentes encubiertos y de equipos tácticos, por motivos religiosos y para uso médico, entre otros. No incluye sanciones específicas, pero permite que las personas detenidas por agentes enmascarados los demanden para obtener una indemnización por daños y perjuicios.

“El uso de mascarillas genera intimidación y miedo”, declaró el senador estatal de Washington, Javier Valdez, demócrata e impulsor de la legislación. “Si eres un agente del orden, el público merece saber quién eres”.

Una medida aprobada la semana pasada en Virginia incentiva a las agencias policiales a adoptar políticas que restrinjan el uso de cubrebocas. Los agentes que infrinjan la prohibición estatal podrían enfrentar cargos por delito menor, punibles con hasta 12 meses de cárcel y una multa de $2,500. Sin embargo, si su agencia cuenta con una política sobre el uso de cubrebocas, cualquier infracción será gestionada por dicha agencia en lugar de resultar en cargos estatales.

La medida de Virginia fue patrocinada por el senador estatal demócrata Saddam Azlan Salim, quien llegó a Estados Unidos desde Bangladesh cuando era niño y desde entonces se ha convertido en ciudadano.

“Crecí aquí sabiendo que si alguien viene con una máscara y sin identificación, o te van a robar o te van a secuestrar”, dijo.

Los republicanos se preguntan por qué los manifestantes pueden usar máscaras.

Durante el debate celebrado a principios de este mes en Oregón, los legisladores republicanos objetaron que las disposiciones contra el uso de mascarillas se aplicarían solo a los agentes del orden público, no a los manifestantes, y advirtieron que la prohibición podría contribuir a generar percepciones negativas.

“La demonización de los agentes de seguridad pública tiene un profundo impacto que repercute en toda nuestra ciudadanía”, declaró el senador estatal David Brock Smith tras votar en contra del proyecto de ley. “Hay personas que provocan disturbios y divulgan información personal de estos agentes de seguridad pública”.

Durante un debate en la Cámara de Representantes de Washington, el congresista republicano Jim Walsh recordó haber asistido a un evento en Seattle donde manifestantes enfurecidos llevaban máscaras. Si bien no se registraron incidentes ese día, Walsh afirmó que «sería razonable que un agente del orden público se cubriera el rostro para protegerse de un delincuente malintencionado».

¿Qué limitaciones existen en cuanto al uso de mascarillas para el público?

Aunque Oregón y Washington no figuran en la lista, otros 23 estados y el Distrito de Columbia tienen leyes que prohíben el uso de máscaras en lugares públicos para ocultar la identidad, intimidar a otros o evitar ser reconocido al cometer delitos, según el Centro Internacional de Derecho para Organizaciones sin Fines de Lucro. Algunos legisladores estatales republicanos buscan ampliar estas limitaciones.

Arizona ya exige a los tribunales que consideren el uso de máscaras que ocultan la identidad como un factor agravante al dictar sentencia por delitos graves. Un proyecto de ley aprobado a principios de este mes por la Cámara de Representantes, controlada por los republicanos, ampliaría los delitos contemplados y exigiría una pena mayor, a menos que la máscara se haya usado por convicciones religiosas sinceras.

Un proyecto de ley pendiente de votación en la Cámara de Representantes de Misuri tipificaría como delito menor la «intimidación con máscara», que consiste en ocultar el rostro con la intención de infundir miedo en los demás. La ley se aplica a las manifestaciones públicas, no a la policía.

“Creo que esto simplemente refleja las prioridades que tienen”, dijo Jon Patterson, presidente de la Cámara de Representantes de Missouri y miembro del Partido Republicano. “Resulta curioso que algunos estados quieran prohibir que los delincuentes usen máscaras, mientras que otros quieren prohibir que los agentes del orden las usen”.