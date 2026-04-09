Moore firma un proyecto de ley presupuestaria para cerrar un déficit de 1.400 millones de dólares sin aumentar los impuestos

El gobernador de Maryland, Wes Moore, celebró una ceremonia el miércoles para promulgar la ley de presupuesto estatal para 2027.

“Dijimos que íbamos a invertir en cosas importantes”, dijo Moore, enumerando prioridades como la seguridad pública, la educación y la reducción de los costos energéticos. “Y dijimos que lo haríamos sin aumentar los impuestos ni las tarifas a los ciudadanos de Maryland”.

“Dijimos lo que íbamos a hacer, y hoy estamos agradecidos de poder afirmar, gracias a esta colaboración, que lo logramos”, añadió.

La administración de Moore no solo evitó aumentar los impuestos o las tasas para equilibrar el presupuesto operativo de casi 71.000 millones de dólares, sino que los legisladores en Annapolis también lograron elaborar un plan que cerró un déficit presupuestario de 1.400 millones de dólares.

La ceremonia tuvo lugar menos de una semana antes de que finalice el período de sesiones de la Asamblea General de Maryland.

“Esta es la aprobación más rápida de un presupuesto en el Senado en los últimos años, lo que refleja tanto el desafío que tenemos por delante como nuestro compromiso constante para afrontarlo”, dijo el presidente del Senado, Bill Ferguson.

La presidenta de la Cámara de Representantes, Joseline Peña-Melnyk, mencionó algunas disposiciones del presupuesto diseñadas para atender las preocupaciones de los habitantes de Maryland, incluido el alto costo de la energía.

“Treinta y siete millones de dólares compensarán parcialmente los costos para los contribuyentes del programa para personas de bajos ingresos. Además, estamos destinando más de 300 millones de dólares a la Oficina del Programa de Energía para el Hogar y 82 millones de dólares al programa de Asistencia Energética de Maryland”, dijo Peña-Melnyk.

El plan de gastos sí empleó estrategias de «contención de costes», como el recorte de 127 millones de dólares del presupuesto del Departamento de Discapacidades.

Los miembros del Caucus Republicano comentaron el plan de gastos firmado por el gobernador, y el líder de la minoría de la Cámara de Representantes, Jason Buckel, explicó que, si bien votó a favor del presupuesto , «cualquier presupuesto de 71 mil millones de dólares tiene algunas cosas que te gustan y algunas cosas que son realmente importantes, y probablemente también tenga algunas cosas que no te gustan».

Añadió que el plan de gastos “ no es un presupuesto que ningún republicano hubiera elaborado jamás ” .

Si bien Moore afirmó que sus planes evitaban aumentos de impuestos o nuevas tarifas, el documento no aborda el déficit estructural del estado. Además, hay indicios de que la situación podría complicarse en lo que los legisladores denominan los «años venideros», es decir, en los planes de gasto futuros.

En enero, un análisis del Departamento de Servicios Legislativos indicó que, de no tomarse medidas, el déficit del estado podría dispararse hasta alcanzar los 4.000 millones de dólares en 2031.