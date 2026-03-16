A medida que Trump impulsa las deportaciones, los datos de inmigración se vuelven más difíciles de encontrar

Al gobierno de Trump le gusta promover su agenda de control migratorio mediante cifras, con ambiciosos objetivos como deportar a un millón de personas, no registrar liberaciones en la frontera entre Estados Unidos y México y arrestar a miles de presuntos miembros de pandillas.

A pesar de toda la fanfarronería, la administración ha estado publicando datos menos fiables y menos verificados que sus predecesores sobre una política emblemática que se ha convertido en una de las más polémicas del segundo mandato de Trump.

La falta de información y la pérdida de cifras de una oficina que ha recopilado datos sobre inmigración desde el siglo XIX han dejado a investigadores, defensores, abogados y periodistas sin estadísticas importantes para exigir responsabilidades a la administración republicana.

«No están publicando los datos», dijo Mike Howell, director del conservador Oversight Project, un grupo que aboga por más deportaciones. En cambio, según Howell, el Departamento de Seguridad Nacional ha publicado cifras en comunicados de prensa «que pretenden ser estadísticas sin ningún respaldo estadístico, y las cifras han variado enormemente».

Al ser las deportaciones masivas una prioridad, las nuevas restricciones y el aumento de la vigilancia han provocado un incremento considerable de las detenciones , los arrestos y las deportaciones de inmigrantes.

Pero encontrar las métricas que antes medían esos cambios puede resultar difícil. Se trata de una extensión de las medidas adoptadas anteriormente por la administración para limitar el flujo de información gubernamental, ya sea eliminando o depurando conjuntos de datos federales o despidiendo el año pasado al alto funcionario encargado de supervisar los datos de empleo.

Los datos importantes ya no están disponibles públicamente.

La Oficina de Estadísticas de Seguridad Nacional es responsable de publicar las cifras de las agencias de Seguridad Nacional, incluidas las expulsiones y las nacionalidades de los deportados, para ofrecer una visión completa de las tendencias migratorias en la frontera y dentro de los Estados Unidos.

Originalmente conocida como la Oficina de Estadísticas de Inmigración, recopilaba este tipo de datos desde 1872. En su formato actual, creado bajo la administración Biden, también comenzó a publicar informes mensuales que permitieron a los investigadores seguir la evolución de la situación casi en tiempo real.

Sin embargo, los indicadores clave de cumplimiento en su sitio web no se han actualizado desde principios del año pasado. Una nota en la página donde se publicaban los informes mensuales indica que la actualización está «retrasada mientras se encuentra en revisión».

“Son los datos más actualizados y fiables”, afirmó Austin Kocher, profesor de investigación de la Universidad de Syracuse, quien sigue de cerca las tendencias de los datos sobre inmigración, refiriéndose a los informes mensuales. “Ofrecen la visión más completa de la aplicación de las leyes de inmigración en toda la agencia”.

Un panel interactivo lanzado por el Servicio de Inmigración y Control de Aduanas de Estados Unidos (ICE) en diciembre de 2023 permitía a los usuarios examinar a quiénes arrestaba la agencia, sus nacionalidades, antecedentes penales y cifras de deportación. ICE lo denominó una «nueva era de transparencia».

Aunque están pensados ​​para actualizaciones trimestrales, los datos más recientes corresponden a enero de 2025. El informe anual de la agencia, que normalmente se publica en diciembre, no se había publicado a mediados de marzo.

Otras agencias también publican datos relacionados con la inmigración, y parte de ellos se siguen difundiendo, como las estadísticas del Servicio de Aduanas y Protección Fronteriza de EE. UU. que detallan los encuentros en la frontera o los datos de los tribunales de inmigración del Departamento de Justicia.

Pero los expertos afirman que la recopilación de otros datos se ha ralentizado.

Los datos más recientes del Departamento de Estado sobre la emisión de visas corresponden a agosto. Las estadísticas clave del Servicio de Ciudadanía e Inmigración de los Estados Unidos no se han actualizado desde octubre.

Los datos ahora desaparecidos habían ayudado a los investigadores a estudiar los efectos de diferentes políticas. Los abogados podían citar las cifras para respaldar sus litigios . Los periodistas veían en ellas una herramienta poderosa para exigir responsabilidades al gobierno ante las demandas públicas o para informar sobre tendencias importantes.

“Todos desconocemos en cierta medida cómo está funcionando exactamente la aplicación de las leyes de inmigración en un momento en que está adoptando formas nuevas y sin precedentes”, dijo Julia Gelatt, directora asociada del Programa de Política de Inmigración de EE. UU. en el Instituto de Política Migratoria.

El DHS no respondió a preguntas detalladas sobre por qué ya no publicaba datos específicos.

“Esta es la administración más transparente de la historia; publicamos nuevos datos varias veces por semana y a petición de los periodistas”, dijo el departamento en un comunicado.

Los investigadores se enfrentan a un mosaico de números.

Las cifras publicadas por la administración son inconsistentes e imposibles de verificar.

En un comunicado de prensa del 20 de enero, el Departamento de Seguridad Nacional (DHS) informó haber deportado a más de 675 000 personas desde el regreso de Trump a la Casa Blanca. Un día después, en un segundo comunicado, el departamento elevó la cifra a 622 000. En su comparecencia ante el Congreso el 4 de marzo, la secretaria de Seguridad Nacional, Kristi Noem, afirmó que la cifra ascendía a 700 000.

Pero el ICE, una agencia dependiente del DHS, también publica cifras sobre cuántas personas ha expulsado del país, como parte de una amplia recopilación de datos ordenada por el Congreso. Un análisis de Associated Press de estas cifras sitúa el número en aproximadamente 400.000 durante el primer año de Trump.

El Departamento de Seguridad Nacional (DHS) ha declarado que 2,2 millones de personas que se encontraban ilegalmente en Estados Unidos han regresado a sus países de origen por su propia voluntad, pero no ha ofrecido ninguna explicación sobre esta cifra. Los expertos han cuestionado el origen de dicho dato, señalando que el DHS no lleva un registro de este tipo de información de forma habitual.

El departamento no respondió a las preguntas sobre el origen de esos datos.

Al haberse interrumpido el acceso a fuentes clave de datos, investigadores, defensores y otros han tenido que recurrir a la información que la administración está obligada a comunicar o que ha salido a la luz a través de acciones legales.

La publicación de las cifras de detención del ICE —cuántas personas están detenidas , durante cuánto tiempo y si han cometido algún delito— es un requisito del Congreso y, por lo general, se publican cada dos semanas. Sin embargo, la publicación de estas cifras ha sufrido retrasos y los datos se sobrescriben con cada nueva publicación, lo que dificulta el trabajo de quienes necesitan acceder a ellos.

El Proyecto de Datos sobre Deportaciones de la Universidad de California, Berkeley, una iniciativa de investigación, logró, mediante una demanda amparándose en la Ley de Libertad de Información, acceder a datos sobre las detenciones del ICE, incluyendo nacionalidades, antecedentes penales y si las detenciones se produjeron en cárceles o en la comunidad.

Graeme Blair, codirector del proyecto, afirmó que todas las administraciones han tenido dificultades con la transparencia en la aplicación de las leyes de inmigración, y dados los ambiciosos objetivos de la administración Trump en este sentido, el equipo quería obtener y verificar información que el gobierno podría no divulgar públicamente.

“Dada la magnitud de lo que estaban planeando, parecía realmente importante poder comprender y verificar esas cifras”, dijo.

Pero existen limitaciones, afirmó. Los datos obtenidos a través de la demanda solo abarcan hasta el 15 de octubre. No incluyen operaciones recientes como el operativo policial en Minneapolis , donde agentes federales de inmigración dispararon mortalmente a dos manifestantes, lo que provocó manifestaciones generalizadas y un escrutinio exhaustivo de las tácticas de control migratorio.

La falta de datos es uno de los pocos temas que ha suscitado críticas bipartidistas.

“Merecemos conocer las cifras, al igual que merecemos saber quién está en nuestro país y quién debe irse”, dijo Howell.