3.800 trabajadores se declararán en huelga en una de las plantas empacadoras de carne más grandes del país

Unos 3.800 trabajadores de una de las plantas empacadoras de carne más grandes del país tenían previsto declararse en huelga el lunes por la mañana en Colorado, en lo que, según representantes sindicales, sería el primer paro laboral en un matadero de res estadounidense desde la década de 1980.

La huelga en la planta de Swift Beef Co. en Greeley estaba programada para comenzar a las 5:30 am MDT, según Kim Cordova, presidenta del sindicato United Food and Commercial Workers Local 7, que representa a los trabajadores.

Esto se produce tras las acusaciones de dirigentes sindicales de que la empresa matriz, JBS USA, tomó represalias contra los trabajadores y cometió otras prácticas laborales desleales durante las negociaciones del contrato. El contrato anterior expiraba a medianoche del domingo.

La huelga prevista se produce en un momento en que la población bovina estadounidense registra su nivel más bajo en 75 años, con un inventario al 1 de enero de 86,2 millones de animales, un 1 % menos que el año anterior. Los precios de la carne de res han incrementado la incertidumbre económica en Estados Unidos, mientras que la administración del presidente Donald Trump ha recurrido a un acuerdo comercial con Argentina en un intento por reducir los precios de los alimentos, incluida la carne de res.

Esto se produce tras el cierre en enero de una planta empacadora de carne en Lexington, Nebraska , que se esperaba que tuviera repercusiones en la economía y la comunidad locales.

En la planta de Greeley, la empresa intentó intimidar a los trabajadores para que renunciaran al sindicato en reuniones individuales, según declaró Matt Shechter, asesor jurídico del sindicato.

Según Cordova, el 99% de los trabajadores votaron a favor de autorizar la huelga. No se llevaron a cabo negociaciones formales durante el fin de semana, ya que la empresa rechazó la solicitud del sindicato de negociar el sábado, declaró Shechter.

JBS USA declaró que cualquier empleado que no quisiera ir a la huelga tendría que trabajar y recibir su salario. La compañía informó que la planta operaría con dos turnos el lunes y que, de ser necesario, trasladaría temporalmente la producción a otras instalaciones de JBS.

El comunicado afirma que la empresa opera en pleno cumplimiento de las leyes laborales y de empleo federales y estatales.

“Nuestro objetivo es minimizar el impacto en nuestros clientes, nuestros socios y el mercado en general mientras trabajamos para lograr una resolución justa en Greeley”, dijo la compañía.