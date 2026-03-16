Trump pide ayuda para reabrir el estrecho de Ormuz.

El presidente estadounidense Donald Trump dijo que ha exigido a unos siete países que envíen buques de guerra para mantener abierto el estrecho de Ormuz mientras los ataques iraníes seguían cayendo sobre los países del Golfo el lunes

El Aeropuerto Internacional de Dubái, el de mayor tráfico del mundo, reanudó gradualmente sus operaciones después de que un dron impactara contra un tanque de combustible y provocara un incendio. Las autoridades informaron que el fuego fue controlado rápidamente y que no se registraron heridos.

Teherán acusó a Estados Unidos, sin pruebas, de utilizar «puertos, muelles y escondites» en los Emiratos Árabes Unidos para lanzar ataques contra la isla de Kharg , donde se encuentra la principal terminal que gestiona las exportaciones de petróleo iraní. Las acusaciones surgieron mientras los precios del petróleo se disparaban . El crudo Brent cotizaba cerca de los 105 dólares por barril el lunes.

Trump afirmó que Estados Unidos está negociando con países que dependen en gran medida del crudo de Oriente Medio para que se unan a una coalición que vigile la vía marítima por donde normalmente fluye aproximadamente una quinta parte del petróleo comercializado en el mundo, pero se negó a nombrarlos.

Los ataques israelíes han agravado la crisis humanitaria del Líbano , con más de 850 muertos y más de 850.000 desplazados.

Aquí están las últimas novedades:

El Reino Unido envía fondos a grupos humanitarios en Líbano.

Gran Bretaña enviará 5 millones de libras esterlinas (6,6 millones de dólares) a organizaciones humanitarias en el Líbano.

Los fondos están destinados a ayudar a proporcionar alimentos, agua y refugio a algunas de las más de 800.000 personas desplazadas por la ofensiva de Israel contra el grupo militante Hezbolá.

La secretaria de Asuntos Exteriores, Yvette Cooper, afirma estar «gravemente preocupada por el conflicto que se está desarrollando en el Líbano y por la magnitud de su impacto humanitario».

Condena los ataques de Hezbolá contra Israel y afirma que el desplazamiento de cientos de miles de libaneses por las operaciones israelíes «es completamente inaceptable».

Cooper afirma que el Reino Unido está trabajando con sus aliados europeos y con Estados Unidos para evitar que el conflicto se intensifique.

Bahréin denuncia ataques con misiles y drones.

El Ministerio de Defensa de Bahréin afirma que los sistemas de defensa aérea respondieron a los ataques del lunes por la mañana.

El ministerio afirma que se dispararon cuatro misiles y tres drones.

Israel envía tropas al Líbano para una operación «limitada».

El ejército israelí afirma haber enviado tropas terrestres adicionales al Líbano para lo que denomina una «operación limitada y selectiva».

El teniente coronel Nadav Shoshani, portavoz militar, afirma que el último despliegue tiene como objetivo defender a las comunidades fronterizas israelíes de los ataques del grupo militante Hezbolá.

Shoshani afirma que Hezbolá ha enviado a cientos de combatientes de su unidad de élite Radwan hacia la frontera desde que el grupo militante entró en la guerra hace dos semanas.

Según él, Israel llevó a cabo ataques de artillería y aéreos en varios lugares antes de enviar las tropas.

Al comienzo de la guerra, Israel reforzó la presencia de tropas terrestres en Líbano, en lo que, según afirma, es un intento de prevenir ataques contra sus ciudades fronterizas del norte.

Ataques israelíes en el sur del Líbano dejan 3 muertos, entre ellos 2 paramédicos.

La agencia estatal de noticias libanesa, la Agencia Nacional de Noticias, informó que una persona murió en un ataque aéreo israelí la madrugada del lunes contra una vivienda en la aldea de Kfar Sir, en el sur del Líbano.

Según la agencia, se produjo otro ataque después de que los paramédicos de la Sociedad Islámica de Salud, el brazo sanitario de Hezbolá, llegaran al lugar de los hechos.

Según la agea, el snciegundo ataque causó la muerte de dos paramédicos e hirió a otra persona.

El ejército israelí afirma que el 70% de los lanzadores iraníes fueron destruidos.

El ejército israelí afirma haber destruido aproximadamente el 70% de los lanzadores de misiles de Irán durante las dos primeras semanas de la guerra.

El teniente coronel Nadav Shoshani, portavoz militar, declaró el lunes a los periodistas que, si bien Irán continúa lanzando misiles contra Israel, el número de lanzamientos se ha reducido considerablemente.

Según él, Israel ha llevado a cabo unos 7.600 ataques en Irán, neutralizando el 85% de las defensas aéreas iraníes y atacando varios emplazamientos nucleares iraníes.

Shoshani afirma que la guerra continuará «el tiempo que sea necesario» y que Israel todavía tiene miles de objetivos que está preparado para atacar.

China no tiene comentarios sobre la solicitud de Trump relativa al estrecho de Ormuz.

Un portavoz del gobierno chino no respondió directamente a las preguntas sobre la solicitud de Trump de apoyo militar a varios países para ayudar a reabrir el estrecho de Ormuz.

En una rueda de prensa diaria en Pekín, Lin Jian, del Ministerio de Asuntos Exteriores, reiteró los llamamientos de China para que cesen los combates, señalando el impacto en el comercio de energía y mercancías.

Trump declaró en una entrevista con The Financial Times que Estados Unidos desearía una respuesta de China antes de su viaje previsto a Pekín dentro de unas dos semanas, y que «podríamos retrasarlo».

Lin afirmó que China y Estados Unidos han mantenido comunicación sobre la visita de Trump.

“La diplomacia de los jefes de Estado desempeña un papel estratégico insustituible en las relaciones entre China y Estados Unidos”, afirmó.

Un ataque con drones provoca un incendio en una instalación petrolera de los Emiratos Árabes Unidos.

Según informaron las autoridades, el lunes se produjo un incendio tras un ataque con drones contra una instalación petrolera industrial en Fujairah, uno de los siete emiratos de los Emiratos Árabes Unidos.

La oficina de prensa de Fujairah informó que un dron atacó la zona industrial petrolera de Fujairah, provocando un incendio de gran magnitud.

No se registraron víctimas.

Emiratos Árabes Unidos afirma que un palestino murió en un ataque con misiles en Abu Dabi.

Un civil palestino murió en un ataque con misiles la madrugada del lunes en Abu Dabi, capital de los Emiratos Árabes Unidos, según informaron las autoridades.

La Oficina de Prensa de Abu Dhabi informó que un misil impactó contra un vehículo civil en la zona de Al Bahyah.

Según las autoridades, con esta muerte, el número de fallecidos en los Emiratos Árabes Unidos desde el comienzo de la guerra el 18 de febrero asciende a siete.

La UE sopesa misiones navales para reabrir el estrecho.

La Unión Europea está sopesando dos tipos de misiones navales para ayudar a reabrir el estrecho de Ormuz.

“Nos interesa mantener abierto el estrecho de Ormuz, y por eso también estamos debatiendo qué podemos hacer al respecto desde la perspectiva europea”, declaró Kaja Kallas, jefa de la diplomacia de la UE.

Hizo el anuncio antes de la reunión de los ministros de Asuntos Exteriores del bloque que tendrá lugar el lunes en Bruselas.

Según ella, el aumento de los precios de la energía y los fertilizantes ha situado la guerra en Irán en lo más alto de su agenda.

Kallas afirmó que la UE podría ampliar su misión naval Aspides para proteger el transporte marítimo en el Mar Rojo hasta el Golfo Pérsico, o formar una «coalición de los dispuestos» en la que los Estados miembros aporten capacidad militar de forma puntual.

Arabia Saudita denuncia ataques con drones.

Arabia Saudí afirma haber interceptado tres drones el lunes por la mañana sobre la capital, Riad, y la región occidental del país, rica en petróleo.

El Ministerio de Defensa saudí afirma que no se registraron víctimas ni daños.

El ministerio informa que más de 60 drones atacaron el país del Golfo en cuestión de horas.

Se reanudan algunos vuelos en el aeropuerto de Dubái.

Funcionarios de los Emiratos Árabes Unidos afirman que el Aeropuerto Internacional de Dubái ha reanudado gradualmente algunos vuelos horas después del ataque con drones.

La Autoridad de Aviación Civil de Dubái anunció que los vuelos están operando a determinados destinos, según informó la Oficina de Prensa de Dubái.

La aerolínea Emirates ha comunicado que se han reanudado algunas operaciones en el aeropuerto.

Un dron impactó contra un tanque de combustible en el aeropuerto a primera hora del lunes, provocando un incendio y obligando a la suspensión temporal de los vuelos.

El crudo Brent cotiza cerca de los 105 dólares.

El petróleo crudo Brent cotiza este lunes cerca de los 105 dólares por barril .

El barril de Brent, el referente internacional, subió un 1,6% hasta los 104,73 dólares, tras un ligero descenso después de abrir por encima de los 106 dólares por barril. Ha subido más de un 40% desde que comenzó la guerra.

Las cotizaciones bursátiles en Asia mostraron resultados mixtos y los futuros estadounidenses avanzaron.

Los vuelos a Dubái permanecerán suspendidos.

Horas después de que un ataque con drones provocara un incendio en el principal aeropuerto de Dubái, Emirates afirma en su última actualización que todos sus vuelos allí «permanecen suspendidos hasta nuevo aviso».

La aerolínea afirma que está colaborando con las autoridades para reanudar las operaciones en cuanto sea posible. Instó a los pasajeros a no acudir al aeropuerto.

El Aeropuerto Internacional de Dubái es el aeropuerto con mayor tráfico internacional del mundo y un centro neurálgico clave para numerosas rutas que conectan Oriente y Occidente.

Emiratos Árabes Unidos intercepta más ataques con drones y misiles.

El Ministerio de Defensa de los Emiratos Árabes Unidos informó que sus fuerzas interceptaron misiles y drones iraníes el lunes por la mañana.

Anteriormente, un dron impactó contra un tanque de combustible en el Aeropuerto Internacional de Dubái.

Trump sugiere que podría retrasar su viaje a China.

Trump insinúa que podría retrasar su tan esperada visita a China a finales de mes, en un intento por aumentar la presión sobre Pekín para que ayude a reabrir el estrecho de Ormuz y a estabilizar los precios del petróleo.

En una entrevista concedida el domingo al Financial Times, Trump afirmó que la dependencia de China del petróleo de Oriente Medio implica que debería ayudar a la nueva coalición que está intentando formar para reactivar el tráfico de petroleros a través del estrecho, después de que las amenazas de Irán hayan frenado los flujos mundiales de petróleo.

Trump dijo que “nos gustaría saber” antes del viaje si Pekín prestará ayuda.

“Podríamos retrasarlo”, dijo Trump en la entrevista.

Las nuevas declaraciones de Trump se produjeron mientras el secretario del Tesoro estadounidense, Scott Bessent, se reunía el lunes en París con el viceprimer ministro chino, He Lifeng, para una nueva ronda de conversaciones comerciales destinadas a allanar el camino para el viaje de Trump a Pekín.

El príncipe heredero saudí habla con el presidente de los Emiratos Árabes Unidos.

Mohammed bin Salman y Mohamed bin Zayed Al Nahyan conversaron por teléfono sobre los últimos acontecimientos regionales, según informó el Ministerio de Asuntos Exteriores de Arabia Saudí en un comunicado a primera hora del lunes.

Los dos líderes afirmaron que los continuos «ataques iraníes contra los países del Consejo de Cooperación del Golfo representan una peligrosa escalada que amenaza la seguridad y la estabilidad regionales», y añadieron que los estados del CCG continuarán sus esfuerzos para defender a sus países.

Carretera y túnel de acceso al Aeropuerto Internacional de Dubái cerrados

Las autoridades emiratíes han cerrado la carretera principal y el túnel que dan acceso al Aeropuerto Internacional de Dubái.

La policía de Dubái instó a los conductores a utilizar rutas alternativas.

Las autoridades informaron anteriormente que un dron impactó contra un tanque de combustible en el aeropuerto, provocando un incendio sin que se registraran víctimas.

Las defensas aéreas saudíes neutralizan un gran ataque con drones.

El Ministerio de Defensa de Arabia Saudí anunció a primera hora del lunes que derribó una nueva oleada de 35 drones en la región oriental del país, una de las menos pobladas del reino, cercana a Irán y sede de importantes instalaciones petroleras.

Esto eleva a al menos 60 el número total de drones interceptados en las últimas horas.

El ministerio no informó de inmediato sobre víctimas ni daños.

Australia no enviará buques de guerra al estrecho de Ormuz, afirma el ministro.

El gobierno australiano afirma que no se enviará un buque de guerra a Oriente Medio para mantener abierto el estrecho de Ormuz al tráfico marítimo internacional.

El presidente estadounidense Donald Trump afirmó haber exigido a unos siete países que envíen buques de guerra para mantener abierto el estrecho de Ormuz, mientras los ataques iraníes seguían cayendo sobre los países del Golfo.

La ministra de Transportes de Australia, Catherine King, declaró el lunes a la cadena Australian Broadcasting Corp. que no tenía conocimiento de que Australia hubiera recibido tal solicitud.

“No enviaremos un barco al estrecho de Ormuz. Sabemos lo increíblemente importante que es, pero no es algo que nos hayan pedido ni a lo que estemos contribuyendo”, dijo King.

Australia anunció la semana pasada que proporcionaría a los Emiratos Árabes Unidos un avión de vigilancia aérea y misiles aire-aire para defenderse de los ataques iraníes.

Sin embargo, un comunicado del gobierno afirmó que Australia «no está tomando medidas ofensivas contra Irán».