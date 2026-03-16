Exentrenador fue acusado por un gran jurado por posesión y distribución de pornografía infantil.

Un ex entrenador de una escuela secundaria en el condado de Charles, Maryland, fue acusado por un gran jurado de cargos de posesión y distribución de pornografía infantil

La Oficina del Sheriff del Condado de Charles informó que Louis Delano Bowles, III, de 25 años y residente de Waldorf, fue acusado formalmente por un gran jurado en febrero.

Fue acusado de 20 cargos de posesión de pornografía infantil y cinco cargos de promoción o distribución de pornografía infantil. Fue puesto en libertad el 11 de marzo del Centro de Detención del Condado de Charles bajo vigilancia electrónica, según un comunicado de prensa de la oficina del sheriff .

Según la oficina del sheriff, Bowles fue entrenador de atletismo y fútbol americano en la escuela secundaria Maurice McDonough desde 2022 hasta 2025.

La oficina del sheriff recibió un aviso del Centro Nacional para Niños Desaparecidos y Explotados sobre un «sospechoso desconocido que subió pornografía infantil a una dirección desconocida en el condado de Charles».

La investigación, que duró un año, incluyó múltiples citaciones judiciales y el examen de datos forenses y de teléfonos móviles antes de que los detectives obtuvieran una orden de registro para la casa de Bowles, donde encontraron «numerosos dispositivos electrónicos, así como una pequeña cantidad de hongos de psilocibina».

Los investigadores indicaron que se encontraron cientos de imágenes, videos y mensajes con pornografía infantil en su domicilio. La oficina del sheriff afirmó que no hay indicios de que Bowles tuviera como objetivo a estudiantes de secundaria.

La oficina del sheriff notificó a las Escuelas Públicas del Condado de Charles y dijo que el sistema escolar tomó «medidas inmediatas para prohibir que Bowles estuviera en las instalaciones escolares».

Se insta a cualquier persona que haya tenido contacto con Bowles que le haya parecido inapropiado a que se ponga en contacto con el detective Garner en la Oficina del Sheriff del Condado de Charles al 301-609-6488.