Un vehículo en llamas provoca atascos en la circunvalación exterior de Forestville

Un vehículo se incendió en Pennsylvania Avenue, justo debajo del paso elevado de la circunvalación en Forestville, Maryland, el jueves por la noche.

El humo y las llamas alcanzaron el paso elevado de la circunvalación exterior y los conductores que circulaban por la autopista de circunvalación informaron haber visto columnas de humo saliendo del paso subterráneo.

Los bomberos del Departamento de Bomberos y Servicios Médicos de Emergencia del Condado de Prince George solicitaron el cierre de la circunvalación exterior para una inspección de emergencia del puente.

Se despejó una zona de obras de emergencia antes de la salida 11; persisten los retrasos. Todos los carriles en dirección norte de Pennsylvania Avenue, donde se incendió el vehículo, se volvieron a cerrar alrededor de las 21:30.

El vehículo ardió durante un rato alrededor de las 18:30 horas antes de que llegaran los bomberos y lo extinguieran.

La circunvalación exterior se cerró alrededor de las 18:50 horas y todo el tráfico en dirección norte se desvió hacia el sur por la Ruta 4.