Un hombre muere abatido a tiros por un agente de policía

Un hombre murió abatido a tiros por un agente de policía del condado de Prince George durante un control de tráfico en la zona de Chillum el jueves por la noche.

Alrededor de las 8:40 p. m. del jueves, un agente detuvo un vehículo cerca de la intersección de la Avenida 23 y la Carretera Ager, en la autopista Este-Oeste. Se le pidió al conductor que saliera del vehículo mientras un agente permanecía con él y un segundo agente comenzaba a registrar el automóvil.

“Mientras avanzaba la búsqueda, el conductor volvió a subirse a su vehículo y comenzó a alejarse con el agente todavía parcialmente dentro del mismo”, informó la policía en una publicación en redes sociales.

El agente que se encontraba fuera del vehículo fue «derribado al suelo», declaró el jefe de policía George Nader en una rueda de prensa el jueves por la noche.

El otro agente se encontraba » parcialmente dentro y parcialmente fuera del vehículo » cuando el conductor intentó huir, dijo Nader.

Fue entonces cuando el agente disparó e hirió al conductor, quien se estrelló contra un poste. Fue trasladado a un hospital donde falleció posteriormente a causa de sus heridas.

Los dos agentes sufrieron heridas importantes, pero que no ponían en peligro sus vidas, y fueron trasladados a un hospital para recibir tratamiento.

Nader declaró que se encontró una «gran cantidad de marihuana» dentro del coche, en una bolsa de lavandería.

La División de Investigaciones Independientes de la Fiscalía General de Maryland investigará el incidente. WTOP no ha podido confirmar más detalles a petición de la prensa.