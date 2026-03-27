Una mujer relata la muerte de Alex Pretti mientras los abogados estudian una demanda colectiva

Una mujer de Minneapolis que se enfrentó a agentes federales de inmigración junto con Alex Pretti en enero se encontraba entre un grupo de posibles litigantes que se pronunciaron el jueves sobre el presunto uso excesivo de la fuerza contra personas que protestaban o supervisaban el aumento de las medidas de control en Minnesota.

Georgia Savageford, quien se presentó como Wynnie en una conferencia de prensa, dijo que estaba dentro del vehículo de un agente cuando vio a los agentes federales dispararle a Pretti.

“Ese día me cambió para siempre”, dijo. “El trauma me perseguirá el resto de mi vida y nunca volveré a ser la misma”.

Savageford declaró que había estado observando legalmente las acciones de los agentes federales en Minneapolis desde la muerte a tiros de Renee Good a manos de un agente del Servicio de Inmigración y Control de Aduanas de Estados Unidos el 7 de enero. Añadió que lo estaba haciendo de nuevo la mañana del 24 de enero cuando un agente la empujó dos veces y la hizo caer.

“Mientras caía, tres agentes me abordaron y me arrastraron boca abajo hasta el medio de la calle. Se arrodillaron sobre mi espalda, me retorcieron los brazos y las piernas contra el suelo y me esposaron. Las esposas estaban tan apretadas que perdí la sensibilidad en las manos, lo que me causó daños nerviosos temporales”, relató.

Los funcionarios del Departamento de Seguridad Nacional y del ICE no respondieron de inmediato el jueves a los correos electrónicos en los que se solicitaban comentarios. El martes, las autoridades de Minnesota demandaron a la administración Trump para obtener acceso a las pruebas que, según afirman, necesitan para investigar de forma independiente los asesinatos.

Savageford declaró que Pretti grabó en vídeo su detención y les gritó a los agentes que la dejaran en paz.

Según su relato, los agentes la metieron en la parte trasera de un vehículo, desde donde vio cómo otros agentes disparaban y mataban a Pretti al otro lado de la calle.

“En ese momento, pensé que yo también iba a morir. Les rogué a los agentes que comprendieran por qué se había arrebatado otra vida y que no me quitaran la mía”, dijo.

Añadió que le dijeron que se callara y dejara de ser histérica. Dijo que luego la llevaron a un centro de detención del ICE donde la retuvieron durante 12 horas en una celda fría sin acceso a comida, agua ni baño, hasta que la liberaron sin cargos.

“No lo conocía, pero sabía que podía contar con él”, dijo refiriéndose a Pretti. “Sé qué clase de corazón tenía. Un corazón que ama y protege sin límites”.

Savageford compartió su historia en una conferencia de prensa donde el abogado de derechos civiles John Burris , de Oakland, California, y otros abogados explicaron cómo están allanando el camino para posibles demandas colectivas por el presunto uso excesivo de la fuerza contra manifestantes y observadores.

Burris, especialista en mala conducta policial, ayudó a conseguir un acuerdo extrajudicial de 11 millones de dólares contra el Departamento de Policía de Oakland en 2003, y contribuyó a obtener un veredicto civil del jurado de 3,8 millones de dólares para el fallecido automovilista Rodney King , que fue golpeado por agentes de policía de Los Ángeles en 1991.

Dijo que él y sus colegas han presentado quejas ante las agencias federales involucradas en el aumento de las medidas de control en Minnesota en nombre de 10 personas, incluido Savageford, como primer paso en un proceso que probablemente conducirá a una demanda colectiva de mayor envergadura.

“Tenemos muchos otros casos bajo investigación que aún no han concluido el proceso. Pero pensé que era importante que comenzáramos este proceso ahora. Queremos avisar al gobierno de que estamos aquí”, dijo Burris.