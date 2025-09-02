Protesta y desfile conmemoran el Día del Trabajo en el condado de Montgomery

Un vecindario de Maryland celebró el Día del Trabajo con un desfile local, mientras que a varias millas de distancia, los manifestantes se reunieron en un paso elevado de Capital Beltway en Silver Spring para protestar contra lo que, según ellos, son políticas que afectan a los trabajadores.

Cientos de miembros de la comunidad se reunieron en el paso elevado de Colesville Road en protesta contra las políticas de la administración del presidente Donald Trump.

Mary Brown dijo que la ubicación de la protesta tiene buena visibilidad.

“Tenemos visibilidad para quienes transitan por Colesville Road. Tenemos visibilidad para el Beltway”, dijo Brown, y agregó que la protesta les permite saber que “apoyamos a los inmigrantes y a todos los que ICE está deteniendo”.

Laura Elkins, residente de Silver Spring, dijo que la manifestación durante el feriado es significativa.

«¿Por qué el Día del Trabajo? Porque muchas de las personas afectadas por sus políticas y demás son quienes trabajan para nosotros, trabajan en el campo, trabajan en los hoteles, y no pueden estar aquí», dijo Elkins.

Elkins se paró junto a una escultura de más de 10 pies de altura del presidente, representado con ojos rojos, una corona y manos pequeñas, sentado sobre un inodoro dorado.

“Quiero estar aquí hoy, en parte porque mi amigo hizo esta carroza, y es genial”, dijo Elkins. “Es un movimiento de protesta maravilloso. Por eso, quería difundirlo al máximo”.

Los manifestantes se alinearon a ambos lados del paso elevado, extendiéndose hasta Hastings Drive. Muchos hicieron sonar cencerros y portaron carteles que decían: «Sin reyes, sin dictadores», «Solidaridad para siempre» y «La única corona en este condado está en su cabeza», señalando una imagen de la Estatua de la Libertad.

Los coches tocaron la bocina en solidaridad al pasar, lo que a menudo provocó vítores de la multitud.

“Cada vez que alguien toca la bocina como los que se escuchan ahora, es alguien más que apoya este tipo de protesta, y quizás se presente la próxima vez”, dijo David Devlin-Foltz. “Y quizás con la participación de suficientes personas, empiece a influir en los funcionarios electos”.

Un tipo diferente de alegría se produjo a varios kilómetros de distancia en el desfile del Día del Trabajo de Kensington, donde los vecinos salieron a ver las festividades, la banda de música de la escuela secundaria Magruder, los camiones de bomberos que pasaban y las tropas de scouts repartiendo dulces.

Jon Goldsmith trajo a sus hijos con él al desfile de la pequeña ciudad.

«Es un día precioso. Solo vine a disfrutar del desfile y a estar con la comunidad», dijo Goldsmith.

Adam Kurland vino con su hija. Habiendo crecido en una ciudad, dijo que es agradable ver lo que la comunidad ha hecho por este desfile.