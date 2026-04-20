Un sargento fue arrestado por cargos de agresión sexual

Un sargento de la policía del condado de Fairfax fue arrestado el sábado en Virginia acusado de agresión sexual con agravantes, según informó el departamento.

La policía identificó al sargento en un comunicado como Matthew Sylvester, de Warrenton. Fue arrestado alrededor de la 1 de la madrugada por la Oficina del Sheriff del Condado de Fauquier por dos cargos de agresión sexual agravada.

Según el Departamento de Policía del Condado de Fairfax, los cargos se derivan de un incidente ocurrido fuera de servicio en el que estuvieron involucrados dos personas conocidas por Sylvester.

Sylvester, de 40 años, es un veterano de la policía con 16 años de servicio que trabaja en la Oficina de Asuntos Internos.

La policía no facilitó de inmediato más detalles sobre la detención.

Sylvester se encuentra de baja administrativa a la espera de la investigación.