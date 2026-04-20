Una mujer muere tras ser atropellada

Según informó la policía, un conductor atropelló a un peatón en el noroeste de Washington D.C. antes de darse a la fuga el sábado por la mañana.

Alrededor de las 11:10 de la mañana, la policía y los bomberos de Washington D.C. respondieron a los informes de una mujer que sufrió heridas graves tras ser atropellada por un Jeep blanco en un paso de peatones en la intersección de las calles 23 y L.

La policía informó que la mujer fue trasladada a un hospital, donde fue declarada muerta.

Según la policía, el conductor no se detuvo. Se está llevando a cabo una búsqueda para localizar al conductor y al Jeep con matrícula de Maryland.

Se ruega a cualquier persona que tenga información que se ponga en contacto con la policía de DC llamando al 202-727-9099 o enviando un mensaje de texto al 50411.